Iscurila mapa koja otkriva strašni ruski plan: 'Žele ih posve odcijepiti od Crnog mora. Ovo je pitanje preživljavanja!'

Iz Moskve tvrde da ruske snage napreduju u nove ukrajinske regije koje dosad nisu okupirale. Ova objava stiže samo nekoliko dana nakon što je dužnosnik iz Kijeva upozorio da Moskva planira zauzeti čak polovicu Ukrajine do kraja sljedeće godine, što ilustrira nova mapa objavljena u listu Newsweek. Rusko ministarstvo obrane i dužnosnici Kremlja u ponedjeljak su izjavili da su njihove trupe prodrle preko granice između Donjecke i Dnjipropetrovske oblasti, što slijedi nepotvrđene izvještaje da su ruske snage ušle i u Sumske oblasti.

Prošli tjedan, zamjenik šefa ukrajinskog predsjedničkog ureda, pukovnik Pavlo Palisa, predstavio je kartu za koju je rekao da prikazuje ruske ciljeve da do 1. rujna zauzmu Donjecku i Lugansku oblast te Odesku i Mikolajivsku oblast do kraja 2026. U rujnu 2022. Rusija je anektirala ukrajinske regije Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporižju, iako ih Moskva ne kontrolira u potpunosti. Karta koju je Palisa pokazao novinarima prikazuje ono što Kijev sada smatra mogućim scenarijem u sljedećih 18 mjeseci ako se Putina ne zaustavi.

Ta karta, zajedno s trenutnim porukama Moskve o najnovijoj operaciji, ukazuje na šire teritorijalne ambicije Kremlja u Ukrajini, koje nadilaze zahtjeve za pregovorima koje pokušava posredovati predsjednik Donald Trump.

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je njihova 90. tenkovska divizija dosegla zapadnu granicu Donjecke oblasti i razvija ofenzivu u Dnjipropetrovskoj oblasti, što, ako se potvrdi, označava prodor u novu regiju koju Moskva nije proglasila anektiranim.

MAP REVEALS "RUSSIA'S PLANS" THAT WOULD CROSS TRUMP'S RED LINE (Newsweek)



Russia plans to seize half of Ukraine by the end of next year, according to Kyiv, which has released a map outlining purported territorial expansion plans that could put Moscow on a collision course with… pic.twitter.com/jgDcbYbS97 — FXHedge (@Fxhedgers) June 7, 2025

Bivši predsjednik Dmitrij Medvedev operaciju je nazvao dijelom "novih stvarnosti na terenu", frazom koju koriste dužnosnici Kremlja za opisivanje fronta, implicirajući što Ukrajina mora ustupiti u pregovorima za okončanje rata.

Ruski vojni blogeri izvijestili su da su moskovske trupe dosegle granicu između Donjecke i Dnjipropetrovske oblasti, sjeverozapadno od Horikhova, ali Institut za proučavanje rata (ISW) u ponedjeljak je izvijestio da nije zabilježio geolocirane dokaze za te tvrdnje. Na internetu su u ponedjeljak kružili videozapisi koji navodno prikazuju ruske trupe kako prelaze u Dnjipropetrovsku oblast. U međuvremenu, ruske snage nastavile su napadačke operacije u Sumskoj oblasti, još jednoj regiji koju Moskva ne smatra okupiranom. Ruski vojni blogeri izvijestili su da su ruske snage napredovale sjeverno od grada Sumy, ali ISW je izvijestio da te tvrdnje nisu potvrđene.

Daljnje ruske operacije ukazuju na ekspanzionističke planove Putina koje je Palisa prošli tjedan iznio novinarima. Palisa iz ukrajinskog predsjedničkog ureda rekao je prošli tjedan da Rusija namjerava zauzeti cijelu Donjecku i Lugansku oblast do 1. rujna i kreirati tampon zonu duž sjeverne granice između Ukrajine i Rusije do kraja 2025. Palisa je dodao da Rusija želi okupirati istočnu (lijevu) obalu rijeke Dnjepar i zauzeti regije Odesu i Mikolajiv do kraja sljedeće godine, čime bi Ukrajina ostala bez pristupa Crnom moru.

A video is circulating on social media showing Russians entering the Dnipropetrovsk region—but this is far from the "offensive" that’s being heavily talked about in Russia



🔺Military analyst Julian Repke confirmed in a comment to Bild that the footage indeed shows the crossing… pic.twitter.com/sUqgeEeaqL — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2025

ISW je objavio verziju karte koju je Palisa predstavio, a koja pokazuje planove za zauzimanje otprilike 85.000 dodatnih četvornih milja teritorija i kontrolu nad 129.000 četvornih milja do kraja 2026. — više od polovice ukupne površine Ukrajine.

Pukovnik Pavlo Palisa iz ukrajinskog predsjedničkog ureda rekao je da Rusija želi "okupirati cijeli dio Ukrajine na lijevoj obali rijeke Dnjepar" te zauzeti "regije Odesu i Mikolajiv kako bi prekinula pristup Ukrajine Crnom moru."

Elina Beketova, suradnica Centra za europsku političku analizu (CEPA), rekla je za Newsweek: "U ovom trenutku, Ukrajinci znaju da ako ne poduzmu akciju — ako oklijevaju ili ne čine ništa — Rusija će jednostavno napredovati. Strah nije samo od eskalacije; radi se o preživljavanju."

Analitičari predviđaju da će Moskva intenzivirati svoje ofenzive kako bi povećala pritisak tijekom mirovnih pregovora, ali da neće moći neograničeno održavati taj pritisak i da bi se mogla boriti s održavanjem tempa u 2026.

Jack Watling, analitičar think tanka RUSI, u svibnju je napisao da bi Rusija mogla testirati ukrajinsku obranu u Sumskoj i Zaporiškoj oblasti, ali da će glavni napor Moskve ovog ljeta ponovno biti usmjeren na Donjecke gradove Kostjantinivku i Pokrovsk.