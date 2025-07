Hrvoja Petrača dovezli iz Remetinca u USKOK. Odvjetnik: Iznošenje obrane trajalo je 10 sekundi

Pravosudna policija dovezla je Hrvoja Petrača iz Remetinca u USKOK na ispitivanje. Malo prije Petrača u USKOK je stigao i njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Petrač, koji je osumnjičen u aferi Mikroskopi, jučer se nakon što je osam mjeseci bio nedostupan sam javio u Remetinec jer mu je još u studenom lani istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega. Danas je kratko iznosio obranu. obranu. Još nije poznato hoće li i kada mu biti izrečeno puštanje iz istražnog zatvora.

Petračev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković je novinarima rekao: "Provedena je prva radnja ispitivanja. To je obavljeno, vrlo je kratko trajalo, 10 sekundi. Obrana u svakom postupku očekuje ukidanje istražnog zatvora, kada će do toga doći ili hoće li se ostvariti to ćemo vidjeti. Sada slijedi normalna procedura."

U aferi Mikroskopi osim Petrača osumnjičeni su njegovi sinovi Nikola i Novica Petrač, Vili Beroš, bivši ministar zdravstva u Vladi Andreja Plenkovića, liječnici Krešimir Rotim i Goran Rojić, Tomo Pavić i srbijanski poduzetnik Saša Pozder koji je jedini još uvijek u istražnom zatvoru. Sve njih USKOK sumnjiči da su u sklopu zločinačkog udruženja bolnicama po prenapuhanim cijenama prodavali medicinsku opremu, a Beroša se sumnjiči da je za to primao i mito.

Afera Mikroskopi počela je lani u studenom i izazvala je lom na političko-pravosudnoj sceni jer je bio uhićen Beroš. Dodatni problem je bio što su istrage istovremeno pokrenuli i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i USKOK, što je dovelo i do prvog sukoba nadležnosti između dva tužiteljstva, a Turudić je prijepor riješio u korist USKOK-a, koji je od EPPO-a preuzeo i njihovu istragu i njihove osumnjičenike (trojicu Petrača), pa se sada vodi jedna istraga.

Istraga je inicijalno počela nakon što je EPPO lani u sklopu jedne druge istrage oduzeo mobitel Nikole Petrač. Kasnije je u tom mobitelu nađena WhatsUp grupa čiji su članovi bili Petrač i sinovi te Pozder. Navedena četvorica sadržaj svoje komunikacije često su dijelili i s Tomom Pavićem. U tim komunikacijama se ime Vilija Beroša često spominjalo i to pod šifrom - Mali.