Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U GRČKOJ

Petogodišnje dijete iz Srbije ugrizao vuk? Pokrenuta DNK analiza

VUK
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
13.09.2025.
u 20:17

Događaj je odmah pokrenuo reakciju lokalnih vlasti.

Na grčkom poluotoku Halkidikiju dogodio se neobičan i zabrinjavajući incident koji je uznemirio i lokalno stanovništvo i turiste. Naime, kako prenosi grčki portal iEidiseis, jedna je obitelj hitno dovela svoje petogodišnje dijete u zdravstveni centar Agios Nikolaos, tvrdeći da ga je ugrizao – vuk.

Prema njihovim navodima, sve se dogodilo u blizini turističkog mjesta Neos Marmaras. Događaj je odmah pokrenuo reakciju lokalnih vlasti. Snimke s nadzornih kamera na lokaciji potvrdile su ugriz, a vizualna analiza sugerira da je uistinu riječ o napadu vuka. Ipak, kako bi se utvrdilo s potpunom sigurnošću, odjeća djeteta, konkretno dukserica, poslana je na DNK analizu, piše srpski medij Nikana. Dok rezultati još nisu poznati, grčki mediji u svojim izvješćima oprezno navode kako se „vjerojatno“ radi o vuku.

Iako su grčki portali objavili da se radi o dječaku, medij Nikana, koji je stupio u kontakt s osobama bliskim obitelji, objavio je da je riječ o djevojčici. Prema tim navodima, dijete je nakon incidenta primilo prvu medicinsku pomoć te je hitno prevezeno u bolnicu u Poligirosu, gdje su liječnici zbrinuli ranu i otpustili ga kući nakon obrade.

Ovaj slučaj nije izoliran. Istodobno, lokalni portal Xalkidiki Politiki izvijestio je da su stanovnici Neos Marmarasa i prethodnih dana prijavljivali susrete s vukovima, prenosi Nikana. Jedna žena tvrdi da je u kasnim noćnim satima, dok je šetala svog psa, naišla na vuka koji je lutao u blizini kontejnera za smeće u potrazi za hranom. Iako je životinja režala, ona je uspjela ostati pribrana i skloniti se sa svojim ljubimcem. Vuk je, prema iskazima više svjedoka, viđen i idućeg dana na istom području.

Rezultati DNK analize bit će ključni u potvrđivanju je li petogodišnje dijete zaista bilo žrtva napada vuka. U međuvremenu, roditelji, lokalne vlasti i turisti s oprezom prate razvoj situacije.

Ključne riječi
Grčka Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još