Petogodišnje dijete iz Srbije ugrizao vuk? Pokrenuta DNK analiza

Na grčkom poluotoku Halkidikiju dogodio se neobičan i zabrinjavajući incident koji je uznemirio i lokalno stanovništvo i turiste. Naime, kako prenosi grčki portal iEidiseis, jedna je obitelj hitno dovela svoje petogodišnje dijete u zdravstveni centar Agios Nikolaos, tvrdeći da ga je ugrizao – vuk.

Prema njihovim navodima, sve se dogodilo u blizini turističkog mjesta Neos Marmaras. Događaj je odmah pokrenuo reakciju lokalnih vlasti. Snimke s nadzornih kamera na lokaciji potvrdile su ugriz, a vizualna analiza sugerira da je uistinu riječ o napadu vuka. Ipak, kako bi se utvrdilo s potpunom sigurnošću, odjeća djeteta, konkretno dukserica, poslana je na DNK analizu, piše srpski medij Nikana. Dok rezultati još nisu poznati, grčki mediji u svojim izvješćima oprezno navode kako se „vjerojatno“ radi o vuku.

Iako su grčki portali objavili da se radi o dječaku, medij Nikana, koji je stupio u kontakt s osobama bliskim obitelji, objavio je da je riječ o djevojčici. Prema tim navodima, dijete je nakon incidenta primilo prvu medicinsku pomoć te je hitno prevezeno u bolnicu u Poligirosu, gdje su liječnici zbrinuli ranu i otpustili ga kući nakon obrade.

Ovaj slučaj nije izoliran. Istodobno, lokalni portal Xalkidiki Politiki izvijestio je da su stanovnici Neos Marmarasa i prethodnih dana prijavljivali susrete s vukovima, prenosi Nikana. Jedna žena tvrdi da je u kasnim noćnim satima, dok je šetala svog psa, naišla na vuka koji je lutao u blizini kontejnera za smeće u potrazi za hranom. Iako je životinja režala, ona je uspjela ostati pribrana i skloniti se sa svojim ljubimcem. Vuk je, prema iskazima više svjedoka, viđen i idućeg dana na istom području.

Rezultati DNK analize bit će ključni u potvrđivanju je li petogodišnje dijete zaista bilo žrtva napada vuka. U međuvremenu, roditelji, lokalne vlasti i turisti s oprezom prate razvoj situacije.