PETINI aktivisti izroštiljali psa i poručili: 'Ako ne biste pojeli psa, zašto jedete janje?'

Veganski prosvjednici organizirali su prosvjed protiv jedenja mesa čiji prizori definitivno nisu za one slabijeg želudca. Naime, ispred jednog trgovačkog centra u Sidneyu, izložili su izroštiljanog psa uz poruku: 'Ako ne biste pojeli psa, zašto jedete janje?'

Čin je izveden u Pitt Street Mallu u središtu Sydneya zbog toga što milijuni građana pripremaju veliki roštilj kako bi u subotu proslavili godišnjicu Australije. Peta se nada da će ljudi razmisliti o tome što kuhaju ove godine za spomenutu manifestaciju, prenosi Metro.

-Kao ljudi, instinktivno osjećamo suosjećanje prema životinjama, ali naučeni smo da je u redu pojesti neke od njih, bez razmišljanja o tome tko su kao pojedinci- kazala je Peta.

No, neki su se užasnuli prosvjedom, tvrdeći da se učenici za vrijeme školskog odmora nalaze upravo u ovom trgovačkom centru, te da su se prestravili kada su vidjeli mrtvu životinju.



@peta stopping to new lows with their stunt in Martin Place today - terrifying children on school holiday outings by barbecuing a (very lifelike) dog. I saw some visibly upset kids #Disgraceful #stunt #PETA pic.twitter.com/iaRpDXrCDc