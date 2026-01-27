Naši Portali
Hajdaš Dončić očito je i Plenkovićev izbor za premijerskog protukandidata

27.01.2026. u 07:47

SDP kreće u borbu za vladavinu prava sa Savjetom za pravosuđe u kojem je saborski zastupnik koji je dobio i 17. osudu od 2022. uglavnom zbog prebrze vožnje

Za SDP na čelu sa Sinišom Hajdašem Dončićem ohrabrujuća je zabrinuta reakcija Andreja Plenkovića iz koje se može iščitati kako se nešto ozbiljno valja na političkoj sceni. Kad ste čuli od predsjednika HDZ-a kako upozorava stranačke kolege da se "ne uspavaju" jer će izborna kampanja trajati dvije i pol godine, a ljevica će strategijom kaosa nastojati pridobiti birače političkog centra. Takav smo motivacijski govor očekivali od šefa oporbe. Hajdaš Dončić dobio je, ničim zasluženo, najveći mogući kompliment od kada je na čelu SDP-a. Očito je i Plenkovićev izbor za premijerskog protukandidata.

Andrej Plenković HDZ SDP Siniša Hajdaš Dončić Zoran Milanović

AP je prekopiro sanaderov model.krade na sve strane,ppotkupljuje zastupnike,soa stvara desetke desni stranaka.. ap koristi pravosudni i obavještajni aparat da mu skupljaju žetončiće i likvidiraju ljude.samo i jedino krimosi ko je i taj lik.naravno smećari od naši novinara ,,neznaju,, daa kriminalna privatizacija c.osiguranja,preplaćena obnova gunje,kriminal s obnovljivim izvorima energije,,razdjelnici,lažirani putni nalozi u nizu institucija nisu dobili pravosudni epilog jer je hdz trebo žetončiće.one iz svoji redova koji su tražili previše da o svemu šute franić je likvidiro a u ,,neovisne medije,, pustio priče o ,,suicidima,, i ,,nesrećama,,. zato i jesu franić i pajdaši pokupovali toliku imovinu uz more..kolindina računovotkinja nestala u danu u kome je franić radeljiću poručio da je otpušten i da pripazi što govori inače će ga on osobno satrat autom ako dobije zadatak.skendericu nakon pola godine našli u savi i utvrdili ,,suicid,,.špijun matas svjedočio u aferi vjetroelektrane gdje su spomenuti AP i tena mišetić, ujutro u zagrebu dao iskaz a popodne ga našli prosvirane glave u vukojebini kod knina.čorušić je ,,pao,,.vlasnik z1 SE ,,UTOPIO,,.bukovac ujutro tražio lovu za radove,dokumentacija ,,nestala,, popodne se ,,ubio,,.palm se ,,objesio u šumi,,.malo su grmoja,krišto i bulj govorili o franiću i njegovu kriminalu ali je brzo došla naredba da se o tom ne priča.

