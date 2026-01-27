Hajdaš Dončić očito je i Plenkovićev izbor za premijerskog protukandidata

Za SDP na čelu sa Sinišom Hajdašem Dončićem ohrabrujuća je zabrinuta reakcija Andreja Plenkovića iz koje se može iščitati kako se nešto ozbiljno valja na političkoj sceni. Kad ste čuli od predsjednika HDZ-a kako upozorava stranačke kolege da se "ne uspavaju" jer će izborna kampanja trajati dvije i pol godine, a ljevica će strategijom kaosa nastojati pridobiti birače političkog centra. Takav smo motivacijski govor očekivali od šefa oporbe. Hajdaš Dončić dobio je, ničim zasluženo, najveći mogući kompliment od kada je na čelu SDP-a. Očito je i Plenkovićev izbor za premijerskog protukandidata.