'Macron, srušit ćemo ti kuću!': Vodenim topovima i suzavcem na prosvjednike

Pariška policija upotrijebila je u subotu vodene topove i suzavac kako bi rastjerala prosvjednike u žutim prslucima koji su se okupili oko Slavoluka pobjede, prosvjedujući deveti vikend zaredom protiv predsjednika Emmanuela Macrona i njegovih gospodarskih reformi. Tisuće prosvjednika prošle su također bučno ali mirno kroz trgovačku četvrt Veliki bulevari na sjeveru Pariza, nedaleko od pekarnice u kojoj se dogodila velika eksplozija plina u kojoj su poginula dvojica vatrogasaca i španjolska turistkinja, a gotovo 50 ljudi je ozlijeđeno.

Centar Pariza bio je u blokadi zbog straha od novog vala nasilja radikala među prosvjednicima. Mostovi preko Seine bili su zatvoreni, a službene zgrade poput parlamenta i predsjedničke palače štitile su policijske zapreke. Skupine prosvjednika okupile su se i na i oko bulevara Elizejske poljane, pozivajući Macrona da podnese ostavku. "Macron, srušit ćemo ti kuću!", pisalo je na jednom transparentu.

No do sredine poslijepodneva nije došlo do većih sukoba s policijskom kao prethodnih tjedana. U Parizu je po posljednjim podacima uhićeno 59 ljudi, od kojih su neki nosili predmete koje su mogli koristiti kao oružje. Tisuće ljudi prosvjedovale su i u Bordeauxu i Toulonu na jugu Francuske, kao i u Strasbourgu na istoku te u Bourgesu u središtu zemlje. Po podacima ministarstva unutarnjih poslova, na prosvjede se odazvalo oko 32.000 žutih prsluka, uključujući 8000 u Parizu.

Prošli tjedan bilo ih je 26.000. Širom zemlje angažirano je bilo više od 80.000 policajaca, uključujući 5000 u Parizu. Macron je najavio da će 15. siječnja pokrenuti nacionalnu raspravu ne bi li smirio prosvjede. Debata, koja će se provoditi putem interneta i u gradskim vijećnicama, fokusirat će se na četiri teme - poreze, zelenu energiju, institucionalne reforme i prava građana. No odstupanje od liberalnih reformi ne dolazi u obzir, kazali su Macronovi suradnici.