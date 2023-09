Prijeteća poruka Putinovog generala: Rat neće ovdje stati, Ukrajina je samo početak

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je objavilo da zajednička deklaracija zemalja članica grupe G20 "nije ništa čime bi se mogle ponositi" te ih je kritiziralo jer u njoj ne spominju izrijekom Rusiju. Dijelovi nove bespilotne letjelice, slične onima koje koristi ruska vojska, pronađeni su na rumunjskom tlu, priopćilo je u subotu rumunjsko ministarstvo obrane, a predsjednik Klaus Iohannis rekao je da to ukazuje da je došlo do neprihvatljive povrede rumunjskog zračnog prostora.

VIDEO Ukrajina uništila važan protuzračni ruski sustav na Krimu

Tijek događaja:

08:35 - Ruski general kojeg je ovaj tjedan promaknuo ruski predsjednik Vladimir Putin smatra invaziju Ukrajine "odskočnom daskom" za daljnji sukob s Europom. Naime, Putin je promaknuo Andreja Mordvičeva u čin general-pukovnika.

U nedavnom intervjuu za moskovsku državnu televiziju Russia-1, Mordvičev je rekao kako vjeruje da će Putinov rat trajati dosta dugo i proširiti se u budućnosti, prenosi Newsweek.

"Ukrajina je samo odskočna daska?", upitao ga je novinar, a on na to odgovara: "Da, apsolutno. To je samo početak". Mordvičev je, također, istaknuo kako rat "ovdje neće stati".

💬 This war will last for a long time, because we still need to liberate Eastern Europe, says Russian general and war criminal Andrei Mordvichev.



The interview was recorded at the end of July this year and Mordvichev assumed that the Ukrainian counteroffensive would slow down by… pic.twitter.com/MB9m1YYcLV