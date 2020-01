Perner o trostrukom ubojstvu: 'Odnijet ću Filipu kolače u zatvor jer policija ne radi svoj posao'

Saborski zastupnik Ivan Pernar osvnuo se na svom Facebooku na slučaj trostrukog ubojstva u Splitu i istaknuo kako mu je posebno intrigantan bio detalj da osumnjičeni nikad nije prijavio prijetnje, koje je navodno dobivao, policiji.

Kako je napisao u statusu, upravo zbog toga želi podijeliti iskustvo prijetnje nasiljem koju je on dobio i prijavio policiji, no prema Pernaru policija nikad nije privela ni prijavila osobu odgovornu za to. Naveo je ako je istina da su ubojici prijetili oni koje je ubio da je onda njegov čin opravdan i da će mu on osobno nositi kolače u zatvor jer smatra da policija ne radi svoj posao i ne štiti društvo od kriminala.

Status prenosimo u cijelosti.

"Pratio sam slučaj u Splitu gdje je mladić kalašnjikovom smaknuo troje ljudi, policija kaže da svi ubijeni imaju desetke kaznenih prijava što daje za naslutit da su se bavili kriminalom.

Međutim, posebno mi je bio intrigantan detalj da osumnjičeni ubojica nikad nije prijavio prijetnje policiji.

Baš iz tog razloga želim s vama podijelit iskustvo prijetenje izravnim nasiljem koju sam doživio i prijavio policiji. Do današnjeg dana, usprkos davanju iskaza, detaljnom opisu osumnjičene osobe, pristunosti svjedoka i snimkama video kamera, policija nije privela, prijavila i izvela na sud tu osobu.

Što u prijevodu znači da zakon ne važi ni za mene kao saborskog zastupnika i da zapravo prijavljivati za prijetnju postaje besmisleno jer policija ne radi svoj posao.

Ako ne važi za mene, potpuno mi je razumljivo zašto osumnjičeni trostruki ubojica nije išao prijaviti osobe koje mu prijete policiji jer čak i da mu jesu prijetile, siguran sam da bi i dalje ostale na slobodi kao što su ostale i nakon svih tih kaznenih prijava.

Iz tog razloga smatram, ukoliko mu 3 navedene osobe uistinu jesu prijetile nasiljem i maltretirale ga (iznuđivale dug za drogu njegovog mlađeg brata), da je njegov čin opravdan.

Ukoliko nisu, treba ga najstrože osuditi, ukoliko jesu i ukoliko se uistinu radi o ljudima koji su se bavili kriminalom, odnijet ću Filipu Zavadlavu kolače u zatvor jer smatram da policija ne radi svoj posao i ne štiti društvo od kriminala u mjeri u kojoj bi to trebala" - naveo je Pernar.

Podsjećamo, nakon što se proširila priča da je motiv trostrukog ubojstva višemjesečno zlostavljanje osumnjičenog i njegove obitelji zbog navodnog duga osnovana je grupa 'Podrška za Filipa'. Neki su pozvali da prikupljanje donacija kako bi se platio odvjetnik.

Donosimo neke od komentara.

- Dečko je spasio 50 života koji bi bili ugašeni od njihove loše robe!!! Treba mu dati najmanju moguću kaznu jer je učinio veliku uslugu gradu Splitu i Dalmaciji!!!!

Video: Trostruko ubojstvo u Splitu

- Dok se ovo u Splitu ne desi nekom političaru i bankaru, ništa od napretka u ovoj zemlji. Otvorili su Pandorinu kutiju. Pravo sranje tek slijedi. Crkva, HDZ, SDP i njihovi sateliti su od Hrvatske napravili mafijašku državu. Ako je Filip ubojica, onda su i svi branitelji ubojice. Kriminalci su na svim ključnim pozicijama u državi, a mi smo svi njihove žrtve

- Samo trula država od poštenjaka stvori ubojicu

- I kaj će sada jadnom dečku suditi i dati mu 50 godina, a to kaj maltretiraju narod i jedan od mrtvih je pregazio curicu i ostavio da umre..

- Vi koji kažete "Ubojstvo je ipak ubojstvo" shvatite da je to laž i sigurnosna brana koju su u zakone ugurali kriminalci kako bi zaštitili sebe! Nije i nikad neće biti isto ovo što je Filip učinio i izbosti djevojku s 88 uboda! NIJE ISTO i NE MOŽE BITI! Nije isto iskasapiti predivno mlado stvorenje mesarskim nožem i u očaju uzeti pušku da zaštitiš brata, oca, majku! Nije isto zgaziti žohara koji zagađuje i truje sve oko sebe i otkinuti glavu slavuju! Izjednačavanje ovoga je smišljena opstrukcija zakona kojoj je za cilj zaštititi kriminalce od odmazde!

- Bude li osuđen, ima da narod sruši i zapali sud, pa dokle više da trpimo nepravde s vrha??

- Nije Filip masovni ubojica, masovni ubojica je nefunkcionalna država koja ga je dovela u ovu situaciju. Njoj treba suditi ne Filipu.