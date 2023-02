Pernar otišao u Beograd u ambasadu DR Konga pa najavio niz prijava: Istjerat ću pravdu do kraja

Nakon što je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić najavila kako će kazneno prijaviti bivšeg zastupnika Živog zida Ivana Pernara zbog mržnje prema transrodnim osobama, oglasio se i sam Pernar koji je odlučio kako će joj ''uzvratiti'' istom mjerom. Podsjetimo, Ivan Pernar oglasio se prošloga tjedna kada je kazao kako je kako je vlastima u Zambiji slao prijave vezane uz hrvatske državljane koji se nalaze u Zambiji. Pernar je sve pozvao da kontaktiraju zambijsku policiju kojoj je i on poslao poruku. Navodi kako je među uhićenima i transseksualna osoba koja, kako piše, ne može posvojiti djecu u DR Kongo.

Pernar se tako u ponedjeljak pojasnio kako će ''jače nego dosad odgovoriti na medijski pritisak''.

''Nakon kaznene prijave koju je protiv mene najavila ravnopraviteljica za ravnopravnost spolova odlučio sam otići do ambasade DR Konga u Beogradu kako bi istjerao pravdu do kraja jer je istina jedino oružje koje imam, za razliku od onih koji me progone te na raspolaganju imaju golemu količinu novca, politički utjecaj, medije, pa čak i neke institucije.

Na neviđen medijski pritisak odgovorit ću još jače nego do sad, te podići kaznenu prijavu protiv svih posvajatelja iz DR Konga (nepoznatih počinitelja) zbog sumnje da su na sudovima predavali krivotvorene dokumente o posvajanju'', objavio je na Facebooku.

Najavio je i kazneno prijavljivanje svih sudaca koji su donosili rješenja o posvajanju, kao i protiv pravobraniteljice Ljubičić.

''Također, podići ću kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ovjere neistinitog sadržaja i zlouporabe položaja i ovlasti protiv svih sudaca (također nepoznatih osoba) koji su donosili rješenja o posvajanju na osnovu dokumenata za koje sumnjam da su krivotvoreni budući da mi je dužnosnik njihove ambasade u Beogradu rekao da oni ne ovjeravaju nikakva posvojenja iz njihove države budući da ista više nisu moguća. Ne tvrdim da su ti suci krivi, ali mišljenja sam da postoji mogućnost da su kaznena djela počinjena.

Što se tiče pravobraniteljice za ravnopravnost spolova nju ću kazneno prijaviti i zbog sumnje za lažno prijavljivanje kaznenog djela'', dodao je Pernar te najavio konferenciju za medije ispred DORH-a.

