VIDEO Peović: Imam i ja rodbinu koja je bila u HOS-u, ali sa ZDS se pozivalo na ubojstva djece

Bivša zastupnica Radničke fronte Katarina Peović prije nego je koncert Marka Perkovića Thompsona održan, tražila je da se zabrani. U studiju Večernji TV-a objasnila je da je to izjavila jer smatra da u svakom trenutku treba reagirati ako se u javnom prostoru promovira nešto što je protuustavno.

- A to znači javno zagovaranje nacionalne, vjerske i rasne netrpeljivosti, što je Ustavom zabranjena kategorija i znači. Sad je kasno, stvari su se desile-kazala je Peović. Uputila je kritiku gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću koji je jučer kazao kako Thompson nikad više neće imati koncert u Zagrebu dok je on na čelu grada. Peović je kazala ironično kako se "lako bilo 1945. godine upisati u partizane" te dodala kako je gradonačelnik imao u svojim rukama sve moguće alate da na razne načine reagira, ne samo zabranom, već i da ograniči broj ljudi.

- Vili Matula je na svojem profilu na Facebooku pošteno priznao šta stoji iza svega toga. A to je činjenica da je taj zahtjev za organizaciju tog koncerta došao u vrijeme predizborne kampanje i da je Možemo procijenio da im ta tema tada ne treba. Sve dok imamo političare koji govore u javnom prostoru, ono što im garantira da dobiju više glasova i pobjede na izborima, mi zapravo nećemo imati nikakvu promjenu - kazala je Peović. Na pitanje nije li promašeno 500 tisuća sudionika koncerta etiketirati nacionalistima pa i ustašama što se može čuti sa lijevog spektra Peović je kazala kako se to od nje nikada nije moglo čuti te da je u svim svojim komentarima ponavljala da jako puno ljudi na koncertu i ne zna o čemu se tu zapravo radi. - Trebalo je reći što je problematično i navesti koje su to pjesme u kojima Thompson poziva na nacionalnu, vjersku i rasnu netrpeljivost. Sigurna sam da puno ljudi ne bi legitimiralo takve stavove svojim dolaskom - kazala je Peović.

Komentirala je i izjavu premijera Andreja Plenkovića da ga čudi veliko čuđenje u smislu jedne pjesme. Kaže kako je i to revitalizacija jer osim Čavoglava i početka te pjesme sa ZDS, Thompson ima, kazala je, niz pjesama koje se pozivaju na ustaše. Kritizirala je i odluku Povjerenstva za suočavanje s prošlošću jer je reklo da ZDS može u određenim situacijama.

- Ja se apsolutno slažem sa ljudima koji kažu, puno je ljudi bilo u HOS, .a koji nisu uopće imali namjeru revitalizirati ustaški pokret. Imam svoju rodbinu koja je isto tako bila u HOS u, ali je stvar u tome da bi se mi nakon rata bi trebali jasno odrediti prema naslijeđu ustaškog koljača. Da ne pozdravljamo pozdravimo s kojim su pozivali na ubojstva djece. Kako netko tko se smatra kršćaninom može potpisivati legitimirati ovakve stavove. To je temeljno humanističko pitanje - kazala je Peović. Evidentno je, dodala je, da HDZ na svemu želi profitirati. Drago joj je što je premijer došao pozdraviti Thompsona, a predsjednik Sabora otišao na koncert jer će to sada možda, kaže, mnogima otvoriti oči i da će vidjeti da Thompson pjeva za režim, za vlast koja i sama relativizira naslijeđe ustaškog pokreta.

Osvrnula se i na šutnju predsjednika države Zorana Milanovića. Kaže da spava kako je i Tomašević spavao i da očekuje da se probudi i oglasi. Kaže i kako je sigurna da zna razliku od dobra i zla, ali i da mu je draža politička karijera i uspješnost na izborima.

- Meni zamjeraju moje postotke na izborima, ali ako želite ući u politiku da biste govorili stvari koje su potrebne čuti, a ne stvari koje će vas dovesti do pobjede, onda zapravo morate riskirati i biti spremni na to da niste eklektični. Milanović je odličan roller coaster. Apsolutno mu treba biti zavidan u smislu retorike, ali je takva politička persona zapravo najopasnija jer nažalost, najučinkovitije legitimiraju neprihvatljive političke sustave i poruke, jer jer se od njih očekuje neko načelno poštenje. Pozivam ga i sada da bude pošten i da kaže nešto što bi trebalo reći - kazala je Peović.

Na pitanje zašto sa lijeve strane u pop kulturi nije pojavio, a tko pjeva o domoljublju kazala je kako se slaže da to jest problem. - Više puta sam bila napadana iz tih lijevih krugova jer sam smatrala da je ljubav prema domovini nešto pozitivno, da je slavlje sa nacionalnom reprezentacijom nešto pozitivno, da se homogenizacija treba zbivati, ali treba se zbivati na pozitivnim emocijama i pozitivnim idejama. Jedini sukob koji je bitan je klasni sukob - kazala je Peović. Govorila je i o stranim radnicima i potrebi vraćanja kvota za strane radnike jer je to prvi korak u sprječavanju poslodavaca da rade što god žele.