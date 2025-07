Nakon spektakla na Hipodromu Tomašević najavio: 'Dok sam ja gradonačelnik, ovakvog koncerta više neće biti'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su još jednu redovnu konferenciju za medije, a na njoj su se, između ostalog, osvrnuli na upravo protekli koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu.

"Koncert je protekao logistički bez problema, bez više medicinskih intervencija. Razlog je dobra koordinacija između službi, malo sreće, ali i suradnja Zagrepčana i posjetitelja koncerta koji su se pridržavali preporuka. Zato je koncert izdržala gradska infrastruktura. Pohvaljujem rad svih državnih službi na dobrom angažmanu i suradnji s gradskim službama. Što se tiče gradskih službi, njih je sve koordinirao gradski ured za promet i sigurnost, sudjelovatio je i ured za zdravstvo, ured gradonačelnika, čak devet gradskih poduzeća, četiri gradske ustanove (Vatrogasna postrojba, NZ za hitnu medicinu, ustanova Upravljanje sportskim objektima te Dom zdravlja Zagreb-centar koji je u Sigetu imao zdravstveni centar). Osobno, sam u subotu neposredno prije, za vrijeme i nakon koncerta bio u centrali gradskih službi u Savskoj i tamo sam bio sve dok se grad nije vratio u normalno funkcioniranje.

Međutim, iako je logistički prošlo sve u redu, bez ozbiljnih posljedica, dok sam ja gradonačelnik ovakvog masovnog koncerta neće biti" ,rekao je još. Nije još pravno jasno da li je moguće ograničiti sve komercijalne događaje koje se organiziraju na privatnim područjima s brojem ulaznicam ali moguće je ograničiti komercijalne događaje na gradskim posjedima poput Hipdoroma te na gradskim ulicama. Dva su razloga, prvi je sigurnost posjetitelja, jer - kako se koncert približivao - ostajali smo sve svjesniji brojnih rizika koji prate tako veliki broj ljudi na jednom mjestu. Drugi je razlog kvaliteta života Zagrepčana koji nisu na koncertu. – To može biti opravdano za događaje od javnog interesa, ali manje je opravdano za komercijalne događaje gdje je cilj zarada – dodao je Tomašević.

Nakon logističke, tu je i politička dimenzija koncerta. "Na moju veliku žalost, na koncertu je korišten ustaški pozdrav. Jasni želim istaknuti kako smatram da je većina na koncert došla zbog glazbe, domoljublja, te da nisu podržavatelji ustaškog režima koji je u logorima sustavno ubijao ljude zbog njihove nacionalnosti, vjere i političkog opredjeljenja. Isto tako, večer prije koncerta su se u centru Zagrebu pjevale ustaške pjesme poput "Jure i Bobana" koje nisu naišle na odgovarajuću reakciju. Policija nije pokušala zaustaviti to, niti legitimirati prekršitelje.

Takva reakcija policije, javna, smatram da ne doprinosi prevenciji takvog ponašanja u budućnosti. Jedan broj posjetitelja jest imao majice, šalove, kape s ustaškim pozdravom ili drugim ustaškim obilježjia, što je sve navodno snimljeno od policije te će biti navodno procesuirano. Politička reakcija predsjednika Sabora i Vlade je duboko razočaravajuća za veliki broj građana jer one aspekte koncerta koji su nedvojbeno problematični guraju pod tepih kao da se nisu dogoditi, te time legitimiraju da se to ponavlja u budućnosti. Danas se to dogodilo da je jedan saborski zastupnik u Saboru svoj govor završio s ustaškim pozdravom, a da predsjednik Sabora nije htio dati ni opomenu, odbio je to učiniti", napomenuo je Tomašević.

Na spomeniku banu Jelačiću osvanuo natpis "Srbi se bore, a mi?" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetio je i da je Ustavni sud 2020. godine priopćio da je to ustaški pozdrav NDH i da je protuustavan. "Izvlačenje HDZ-a da je to pravno dozvoljeno u sklopu pjesme Čavoglave, je izvlačenje. Ovdje je bitan ne samo pravni aspekt nego i politički, kad stotine tisuća ljudi izgovaraju taj pozdrav, od čega se ni predsjednik Vlade ni Sabora nisu ogradili. Mene zanima je li predsjednik Sabora odgovorio - "Spremni". Ako nije, zašto? A ako jest, to znači da je predsjednik Sabora izgovorio protuustavan pozdrav. Za mene kao gradonačelnika Zagreba je jasno kao dan da je Zagreb oslobođen od ustaša 8. svibnja 1945. godine, a imamo i državni praznik koji obilježava antifašističku borbu.

Mi ćemo se kao demokratski izabrana vlast boriti da zaustavimo reviziju povijesti i normalizaciju protuustavnog ponašanja, jer se ja ne sjećam kad je zadnji put taj pozdrav korišten u Saboru. Majice s ustaškim pozdravom su nosili i oni koji nisu pripadnici HOS-a niti je vezano uz Domovinski rat. Za kraj, ja odbijam da je jedina mjera domoljublja tko sluša kakvu glazbu, ili, još gore, da se domoljublje izjednačava sa simpatijama za ustavni režim. Ustavni temelj je antifašizam, a legitimno je biti i politički lijevo, desno ili u centru, a to ne govori ništa o domoljublju. Kad sam završio magisterij na Cambridgeu, vratio sam se u Hrvatsku kako bi se borio protiv neprevde, korupcije, nejednakosti, jer volim ovu zemlju, volim njene građane i zbog toga se smatram domoljubom", završio je.

Što se tiče pitanja, jedno od njih bilo je vezano uz infrastukturu na Hipodromu, Tomašević je rekao da je zainteresiran da se i dalje imaju svjetski koncerti poput onog Eda Sheerana. "Nije isto kad se masovni koncerti događaju u sedmom ili osmom mjesecu ili u rujnu. Dok sam ja gradonačelnik, koncerata više od 100.000 neće više biti bilo gdje u objektu u Vlasništvu grada, a vidjet ćemo za komercijalne prostora. Što se tiče same infrastrukture, USO će odlučiti da li se to isplati otkupiti, po kojoj cijenu. Koncert je Eda Sheerana bio da je organizator sve postavio i uklonio", odgovorio je.

Što se tiče borbe za zabranu korištenje ustaškog pozdrava te ograničavanje broja karata, komentirao je sljedeće: "Ljudi su nosili majice HOS-a, to su mlade osobe od 20 godina. Kad se takve majice koriste na događajima koji nemaju veze s komemoracijom Domovinskog rata, to je nešto drugo. Logistički, mi nismo dugo imali ovako velike događaja, a koncert nikad. U svakom slučaju, kako je vrijeme išlo, kako smo se bavili organizacijskim aspektima, pojavili su se rizici kojih nitko nije bio ni svjestan. Super je sve prošlo, nitko nije ozbiljnije stradao, ali da li su ti rizici postojali? Naravno da jesu, zato smatram da to ne treba više ponavljati, a podsjetit ću i na aspekt vezan uz kvalitetu života Zagrepčana. Treba naći nekakav balans. Reći ću jasno - nakon što aneksiran ugovor gdje je policiji prepušteno oko toga koliko ljudi stane na Hipodrom, samo se prilagodilo brojkama ulaznica koje je organizato prodao. Policija se tome prilagodila i zato je došlo do tolikog broja".

'Sve što Jandroković misli o koncertu Thompsona, mogli ste čuti danas u Hrvatskom saboru'

Na pitanje koliki će računa Čistoća ispostaviti za čisšćenje i koje stavke uključuje, rekao je da će odgovor doći napismeno. "Sve ono što se može naplatiti organizatoru naplatit će se kao i drugim organizatorima. Tu je čišćenje Hipodroma, Bundeka, zatvaranje prometnica. Cijene zatvaranja i otvaranja prometnica, primjerice, cijeli taj posao, kada se vidi na kraju što je točno korišteno, koliko je radnika sudjelovanja, nakon toga se isporučuje faktura koju je organizator dužan platiti. Čišćenje Hipodroma i Bundeka još traje, kada se sve to završi, isporučuje se fakture organizatoru. U ovako velikim događajima iskustvo i lekcija je da dolazi do povećanih troškova različitih aktora, s obzirom da ne postoje protokoli i iskustva, dolazi i do teškog razlučivanja što je odgovornost čija i kako bi se to trebalo pokriti", napomenuo je.

Nismo mogli sigurno znati da će se na koncertu izvoditi ustaški pozdrav iz pjesme Čavoglave, dodao je. "Na dočeku rukometaša prije nekoliko mjeseci, izvođač nije uzviknuo pozdrav", napomenuo je, te ponovio da je saborski zastupnik svoj govor završio s ustaškim pozdravom. "Vjerujem da su brojni građani razočarani s takvim reakcijama predsjednika Sabora". Na pitanje je li ponosan na događaj koji je prošao u zaista dobro, rekao je da zahvaljuje svim institucijama na dobroj koordinaciji. "Drago mi je da, unatoč nekim predviđanjima da će grad biti blokiran, to se nije dogodilo, Grad je funkcionirao bez većih problema, drago mi je da je bilo tako malo medicinskih intervencija, zato sam zadovoljan. Situacija u kojoj se u centru grada pjevaju ustaški pozdravi, a policija ne reagira niti legitimira, kakvu vama to poruku šalje? To je problematično", odgovorio je.

Što se tiče drugih tema, Tomašević je zamoljen da komentira vandaliziranje kipa bana Josipa Jelačića. "Ne znam koja je poruka i što to znači, ali što god da je htio reći, bit će kažnjen", rekao je. Što se tiče štete nakon jučerašnjeg nevremena na školi, rekao je da su vatrogasci intervenirali i uklonili oštećeni dio krova, a krov je privremeno saniran s najlonima dok se ne završi sanacija, koja će krenuti što prije. Sanacija će biti gotova prije početka školske godine, rekla je Danijela Dolenec.

Tomašević o spornom pozdravu s početka 'Čavoglava': 'Država treba definirati što je dozvoljeno, a MUP je taj koji kažnjava' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje kako tječe sanacija Schlosserovih stuba, Luka Korlaet je rekao da je riječ o zahtjevnoj sanaciji koja je u procesu otkrila što se nalazi ispod njih, kakve su instalacije ispod njih. "Zbog novootrkivenih stvari projekt se morao prilagoditi, radi se izmjena glavnog projekta, pa će se izvođenje morati malo prolongirati. Stvar će se protegnuti na jesen, budući da se radi o zahtjevnom sklopu. Isprike građanima, nema druge nego da se još malo strpimo", rekao je.

"Kad sam govorio da je voditelj Hipodroma Vučić maknut u proljeće prošle godine, nije to bilo tada, već u studenom prošle godine, puno prije kaznene prijave, a kamoli istrage", dodao je još vezano uz navode Nacionala o aferi Hipodrom.

Vezano za imenovanje novog ravnatelja Komedije, Tomašević je rekao da je danas potpisana suglasnost na prijedlog za imenovanje nove ravnateljice. "Kao što znate, sukladno Zakonu, ravnatelja imenuje gradonačelnik na prijedlog Upravnog vijeća. Nakon provedenog natječaja, kazališno vijeće je glasalo za gospođu Uršulu Cetinski na temelju programa i intervjua. Četiri od pet članova je glasalo za nju. Postojeći ravnatelj je dobio mandat u našem mandatu, zaključili su očito da je gospođa Cetinski bolja kandidatkinja, odlučio sam dati suglasnost. Odmah da kažem i da su prije toga dobivene sve moguće dokumentacije da se ne vode nikakvi kazneni postupci protiv gospođe Cetinski u Sloveniji od nadležnih slovenskih tijela, tako da to odmah i demantiramo", istaknuo je.