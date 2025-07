VIDEO Je li trebao biti zabranjen sporni pozdrav na Hipodromu? Evo što je Tomašević rekao prije koncerta

Prije dva mjeseca, taman uoči drugog kruga izbora za gradonačelnika Zagreba, gost u našem studiju bio je Tomislav Tomašević. Ugostila ga je naša novinarka Petar Maretić Žonja, a u razgovoru koji se primarno fokusirao na političku budućnost Zagreba dotaknuli su se i tema koje su tek danas postale goruće – među njima i nastupa Marka Perkovića Thompsona.

Nakon spektakularnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, koji je prema procjenama okupio oko pola milijuna ljudi, ponovno se u javnosti rasplamsala rasprava o spornoj pjesmi „Čavoglave“ i pozdravu „Za dom spremni“ kojim pjesma počinje. Upravo o toj temi, zanimljivo, Tomašević je prokomentirao još tada, kada je bio upitan bi li kao gradonačelnik tražio od izvođača poput Thompsona da izostavi pjesme s potencijalno neustavnim elementima.

„Nisam se petljao sada, nikada se nisam petljao u program izvođača, ne bih se ni sada. Ne mislim da bi to bilo produktivno. Prije svega, država je ta koja treba definirati što je dozvoljeno, a što nije. Zakonom se taj pozdrav ili dozvoljava ili ne dozvoljava – a trenutno imamo pravnu rupu jer sudovi donose različite odluke. To nije dobro i to bi trebalo biti jasnije definirano zakonom“, rekao je Tomašević tada.

Dodao je i kako to „nije pitanje za Grad, već za Ministarstvo unutarnjih poslova“: „Na ono što ste me pitali – to je pitanje za MUP. MUP je taj koji kažnjava, a ne Grad“, zaključio je.