Pentagon razvija novi sustav koji bi mogao promijeniti način vođenja ratova

Krajem veljače Anthropic je odbio američkoj vladi omogućiti neograničen pristup svom AI modelu Claude, uz obrazloženje da se tehnologija ne smije koristiti za masovni nadzor američkih građana niti za potpuno autonomno oružje. Pentagon je potom njihove proizvode označio kao "rizik za opskrbni lanac", nakon čega je Anthropic ovaj tjedan podnio dvije tužbe protiv administracije Donalda Trumpa, tvrdeći da je riječ o nezakonitoj odmazdi. Spor je dodatno privukao pozornost zbog partnerstva Anthropic-a s vojnom tvrtkom Palantir, koja je u studenome 2024. objavila da će Claude integrirati u softver koji prodaje američkim obavještajnim i obrambenim agencijama. Prema navodima Palantira, AI može pomoći analitičarima da otkrivaju obrasce u podacima, pronalaze "uvide temeljene na podacima" i donose odluke u vremenski osjetljivim situacijama.

Ipak, Palantir i Anthropic nisu detaljno objasnili kako se Claude koristi u vojnim sustavima niti u kojim je točno Pentagonovim platformama implementiran, iako se navodi da se koristi u nekim američkim operacijama u inozemstvu, uključujući i rat u Iranu. Palantir je od 2017. glavni izvođač projekta Maven, programa američkog Ministarstva obrane za primjenu umjetne inteligencije u vojnim operacijama. Sustav Maven Smart System analizira satelitske snimke pomoću algoritama računalnog vida, prepoznaje objekte poput vozila ili vojne opreme te može identificirati potencijalne neprijateljske sustave. Sustav također može predlagati ciljeve za napad, preporučivati koje zrakoplove ili oružje koristiti te razmjenjivati obavještajne podatke između vojnih zapovjednika, prenosi Wired.

Osim toga, Palantir američkoj vojsci prodaje i Army Intelligence Data Platform (AIDP), platformu koja integrira podatke iz više vojnih sustava i prikazuje položaje vojske i opreme na digitalnim kartama. Nije jasno koristi li i taj sustav Claude. Claude bi u tim sustavima mogao funkcionirati kao "glas" AI asistenta unutar Palantirove Artificial Intelligence Platform (AIP), koja omogućuje korisnicima da putem chat-sučelja postavljaju pitanja, analiziraju podatke i generiraju moguće vojne strategije.

U jednom demonstracijskom scenariju analitičar, uz pomoć AI asistenta, otkriva neprijateljsku vojnu jedinicu na satelitskim snimkama, razmatra tri moguće strategije napada i šalje prijedlog zapovjedniku. AI bi se također mogao koristiti za izradu obavještajnih izvješća. U jednoj demonstraciji iz 2025. Anthropic je pokazao kako Claude može brzo izraditi analizu vojne operacije koristeći javno dostupne podatke, dok bi u suradnji s Palantirom mogao koristiti i povjerljive državne baze podataka.