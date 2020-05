Pred skore parlamentarne izbore jedna od najvećih zagonetki je dalja politička sudbina vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave. Prema brojnim neslužbenim informacijama iz vukovarskog HDZ-a Penava je blizu prelaska u Domovinski pokret Miroslava Škore.

Navodno kako bi odluka trebala biti obznanjena za nekoliko dana poslije čega će se znati hoće li Penava biti i nositelj liste Domovinskog pokreta za 5. izbornu jedinicu ili će se pak zadovoljiti da bude pozicioniran visoko na toj listi.

- Penavin prelazak je gotovo izvjestan i on će dobro donijeti i njemu ali i HDZ-u. Naime, nije tajna kako je Penava nezadovoljan odlukama i atmosferom unutar HDZ-a. Uz to gotovo sigurno ušao bi u Sabor i bio kandidat za gradonačelnika Vukovara s realnim šansama za još jedan mandat. Ako bi sam izašao to bi dobro došlo i Andreju Plenkoviću jer ga ne bi morao izbacivati ili poduzimati druge korake - rekao nam je ovaj naš izvor.

Video: Intervju s Miroslavom Škorom

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prenio nam je i kako je prije nekoliko dana održana i sjednica Gradskog odbora HDZ-a Vukovara na kojoj je navodno Penava pokušao cijeli GO nagovoriti da pređu u Domovinski pokret. U tome nije uspio jer, kako nam je rečeno, ostali članovi odbora nisu željeli svoju dalju političku sudbinu vezati za Penavu. Poznato je kako je više njih upravo preko HDZ-a dobilo razne poslove koji bi promjenom stranačkih boja postali upitni.

- To nije istina i nikakvih pokušaja nagovora nije bilo. Vukovarski HDZ svoju snagu pokazao je na svim dosadašnjim izborima do sada i to zajedništvo će se i ubuduće vidjeti - kratko nam je samo odgovorio Penava.

O daljim svojim političkim planovima, ostaje li u HDZ-u ili prelazi negdje, nije želio govoriti najavljujući samo kratko kako će se ubrzo sve znati.

Njegov zamjenik u Gradu Vukovaru Marijan Pavliček, koji je i predsjednik HKS-a, rekao je na ovu temu kako je do sada bilo niz raznih informacijama o tome gdje će Penava pa i te da prelazi u HKS.

- Nas dvojica odlično surađujemo, ideološki smo prilično bliski ali o tim stvarima nikada nismo razgovarali. Na Penavi je da sam donese odluku hoće li ostati u HDZ-u ili odlazi negdje dalje. Činjenica je kako on i HDZ-u i svima drugima može donijeti dosta glasova na idućim izborima. Mislim kako će odluka, kakva god ona bila, morati biti donesena vrlo brzo - rekao je predsjednik HKS-a i zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček.

I dalje je neizvjesna odluka predsjednika vukovarskog HDZ-a Damira Barne koji je i zamjenik župana Vukovarsko – srijemske županije. Prema jednim informacijama on će biti na listi HDZ-a za predstojeće parlamentarne izbore, a prema drugim on i dalje ostaje uz Penavu kakva god bila njegova odluka. Barna nam se jučer nije javljao na pozive.