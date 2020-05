Most ide samostalno na izbore, Petrov: Ne možete s vragom tikve saditi

MOST nezavisnih lista donio je odluku kako samostalno izlaze na parlamentarne izbore te se neće pridružiti Domovinskom pokretu Miroslava Škore s kojim su pregovarali.

– Most ide samostalno na izbore zato što želimo da čisti, pošteni, čestiti ljudi budu u tom Hrvatskom saboru iako je to jedini način da to možemo napraviti idemo tim putem. Nemojte očajavati i nemojte se brinuti za to. Niz drugih odluka do sada su nam govorili da nisu pragmatične, nisu u skladu s dosadašnjom politikom, mi smo im dokazali upravo suprotno, ne možete s vragom tikve saditi – poručio je Božo Petrov u videu objavljenom na Facebooku.

– Postoji jedan jedini čestiti put, a taj put je put hrabrih, a Bog prati hrabre. Ja se apsolutno ničega ne bojim pogotovo ne uz ovakve ljude i one koji će nam se sada uskoro pridružiti, vidjet ćete – dodao je Petrov koji je u video u društvu s Nikolom Grmojom i riječkim vjeroučiteljem Marinom Miletićem.

– Bilo je logično da tražimo nekakav savez, ali nije to čista priča. Bilo je previše repova – rekao je Grmoja.