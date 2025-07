Penava: Treba raščistiti bolne traume iz vremena komunističke partije

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je u srijedu da "zbog vrlo bolne traume" treba raščistiti stvari iz vremena komunističke partije jer velik broj građana Hrvatske nikad nije doznao kako i gdje su skončali članovi njihovih obitelji. Ta trauma već 80 godina nagriza hrvatskog društvo i tom se tematikom treba pozabaviti na ozbiljniji i drugačiji način, rekao je za Dnevnik Nove TV Penava, koji će voditi Povjerenstvo za žrtve nakon Drugog svjetskog rata.

"Samim ulaskom Domovinskog pokreta u Vladu, otvorio se prozor prilika koji treba iskoristiti", kazao je Penava. Dodao je da je "na kraju proces uklanjanja četničkih spomenika" te ocijenio da su to "ozbiljne stvari koje nitko desetljećima nije bio u stanju riješiti".Na kritike da građane zanimaju egzistencijalni problemi, Penava je odgovorio da treba raditi i na sadašnjosti i na budućnosti. "No, kakva je to budućnost i kakve su to 'demokratske i progresivne stranke' kada umanjuju tu temu?", upitao je.

"Da ta gospoda znaju koliko je ljudi skončalo samo zato što su bili Hrvati, ne bi tako pričali. Znali bi kolika je to trauma kad se ne zna gdje su cijele obitelji. Ne bi tako olako prelazili preko, po mom mišljenju, najveće tragedije hrvatskog naroda", kazao je Penava.

Odgovorio je i Igoru Peternelu (Domino) koji mu je spočitnuo da nikada nije ni bio na Bleiburgu. "Kada bi htio privatizirati temu, kao što on to radi, bio bih bezobrazan i rekao bih da je moja obitelj i s jedne i druge strane bila na Bleiburgu u neka jako nesretna vremena. Ne znam gdje je njegova bila. Ako je i bila, vjerojatno je bila s druge strane", kazao je.

Penava je ustvrdio i da nije sudjelovao o kupovini glasova u Vukovaru. "Nisam u tome sudjelovao niti me policije ispitala. Te stvari dolaze od (predsjednika stranke Domino) Marija Radića, tajkuna. Možete misliti što znači kad vas tajkun optužuje da kupujete nešto. Bio sam i ostao čist, za razliku od gospodina Radića, koji ima presude koje su sakrivene od javnosti, i koje je uspio sakriti pomoću novca i utjecaja", ustvrdio je Penava.

Osvrnuo se i na nikad niži anketni rejting Domovinskog pokreta, rekavši da je kao predsjednik stranke za to najodgovorniji. "Agencije govore svoje, mediji govore svoje, a pojedini politički protivnici govore svoje", rekao je te dodao da su u DP-u naučili raditi "pod pritiskom i u neprijateljskom okruženju" te se držati svog svjetonazora. "Dovoljno je da netko u Domovinskom pokretu kihne da se cijela država digne na noge. Toliko o nebitnosti", ocijenio je Penava.