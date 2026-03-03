I 35 godina nakon početka Domovinski rat za Hrvate je živa memorija

Nakon akcije hrvatske policije 2. ožujka 1991., kada je oslobođena policijska postaja u Pakracu, u javnosti se ustalio poznati ratni slogan za njezina djelovanja: "Jake snage MUP-a". Svaka vijest o djelovanjima 90-ih počinjala je tim sloganom, a ostaju u povijesti zapamćene kao snaga koja je iznijela prvi i najteži teret obrane Pakraca, potom Plitvičkih jezera i ubrzo cijele Hrvatske. Upravo je u Pakracu tada otpočeo prvi oružani sukob hrvatskih snaga i pobunjeničkih srpskih formacija, i upravo se u Pakracu zbio jedan od ključnih događaja koji su označili početak otvorene agresije na Hrvatsku, koji se danas obilježava i kao početak Domovinskog rata.