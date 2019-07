Posavec: `Ispričavam se članovima i javnosti zbog ulaska u koaliciju s HDZ-om`

U HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 voditelja i urednika Aleksandra Stankovića ovog tjedna je gost župan Međimurske županije i član HNS-a Matija Posavec, kojega se često ističe kao mogućeg budućeg predsjednika stranke, ali za kojeg se u posljednje vrijeme nagađa i da bi stranku mogao napustiti.

Na samom početku emisije govorio je upravo o nagađanjima da je nezadovoljan stanjem u HNS-u i mogućnosti izlaska iz stranke, kao i o sudbini HNS-a unutar vladajuće koalicije nakon afere s bivšim ministrom uprave Lovrom Kuščevićem.

Na pitanje je li točno da već neko vrijeme razmišlja o izlasku iz stranke, kaže da već dvije godine nije zadovoljan stanjem u HNS-u te da svi procesi koji se sada događaju nisu dobri za stranku.

- Vidio sam da stvari nisu dobre i treba to jasno i konkretno reći. Reći ću nešto što će možda iznenaditi sve, ali treba biti netko u HNS-u, i to ću biti ja prvi, da se treba članicama i članovima i javnosti ispričati zbog onoga što je HNS napravio prije dvije godine. To nije bilo hrabro i odgovorno. Najbolje bi bilo da su tada bili novi izbori. Stranci treba novi početak, potpuno drugačiji smjer. Ako to bude tako, tada će i moja uloga u HNS-u biti drugačija i spreman sam to preuzeti, čišće i jasnije vratiti HNS na put onako kako je to zamišljala Savka Dabčević Kučar. Ovo nije dobro, rekao je Posavec, koji je također rekao da smatra kako bi još ove godine trebali biti održani parlamentarni izbori.

- Ja jednako mislim danas i prije dvije godine, ali ovi europski izbori su mi donijeli jednu drugačiju percepciju. Ovo je dobar trenutak da vidimo kako dalje, ne samo HNS nego i cijela hrvatska politička scena. Ovo što se danas događa, nije dobro i treba mijenjati. Promjena treba početi od sebe i ja to tako činim, dodaje i ističe da je glavni razlog zašto je HNS ušao u vladajuću koaliciju bila obrazovna reforma. Sada, kada je ta reforma i počela, HNS može iz te koalicije i izaći, smatra.

- Mislim da Hrvatskoj ove godine trebaju novi parlamentarni izbori. Ovo je mrak hrvatske politike, kazao je osvrćući se na afere ministara.

Na pitanje trebaju li iz vrha HNS-a otići neki ljudi da bi se u stranci nešto promijenilo, Posavec kaže da je već na europskim izborima on na listi želio nove ljude.

Upitan o lošim rezultatima, kaže da je znao da će HNS teško osvojiti mandat, no to bi možda bilo drugačije da su išli u koaliciji s nekim drugim opcijama.

Neimenovani izvor iz HNS-a za Dnevnik.hr komentirao je Posavčev istup.

- On je iznio stavove koje komunicira već dvije godine. Njegov stav je legitiman, osobito u kontekstu nadolazećih unutarstranačkih izbora, da kao kandidat za predsjednika iznosi svoje viđenje i smjer - rekao je izvor iz HNS-a.