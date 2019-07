Sastanak u središnjici HDZ-a. Brkić: HNS-ovci se pokajali i obećali da više neće griješiti

U 18 sati u središnjici HDZ-a sastalo se Predsjedništvo i Nacionalno vijeće stranke. Ministar uprave Lovro Kuščević podnio je ostavku. HDZ je danas održao sastanak s koalicijskim partnerima.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić rekao je novinarima da su se HNS-ovci na sastanku vladajuće koalicije "skrušeno pokajali i obećali da više neće griješiti".

"Skrušeno su se pokajali i obećali da više neće griješiti", rekao je Brkić novinarima prije početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća upitan za komentar o koalicijskom sastanku i činjenici da HNS ostaje u koaliciji.

Predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković nije želio odgovoriti na novinarski upit hoće li HDZ-ova saborska zastupnica Sanja Putica, kako spekuliraju mediji, biti nova ministrica uprave. Prvo se moramo na stranačkim sastancima usuglasiti", kazao je.

Jandroković je nakon sastanka s koalicijskim partnerima rekao kako su svi suglasni da Vlada treba odraditi svoj mandat do kraja ta da je HDZ odluku o smjeni Lovre Kuščevića donio autonomno, a ne pod pritiskom HNS-a.

Međutim, ocijenio je Jandroković u razgovoru s novinarima pred Banskim dvorima, HNS je svojim postupanjem otežao cijelu situaciju jer je u dijelu javnosti njegov zahtjev za ostavkom protumačen kao ultimatum.

"HNS nas nije ucijenio, odluka je autonomna. Da smo smatrali da je Kuščević trebao ostati u Vladi - on bi ostao bez obzira na to što govore koalicijski partneri. Ali mi smo procijenili da je ta odluka nužna i potrebna i za Vladu i za HDZ. Ono što je učinio HNS nije bilo fer, to se mogu složiti, međutim njihovo postupanje nije utjecalo na našu odluku", rekao je Jandroković.

Na sastanku su svi koalicijski partneri iznijeli svoje viđenje aktualne situacije, kaže Jandroković, ima različitih pogleda ali svi su suglasni da mandat treba odraditi do kraja.