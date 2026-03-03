Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Analiza situacije

Grayling Outlook 2026: Srednja i istočna Europa usred geopolitičke neizvjesnosti

VL
Autor
vecernji.hr
03.03.2026.
u 14:01

Izvještaj Grayling CEE Outlook 2026 analizira političke rizike i promjene politika u regiji

Grayling, globalna agencija za odnose s javnošću i javne poslove (public affairs) objavila je Grayling CEE Outlook 2026 - analizu političkih, regulatornih i gospodarskih čimbenika koji će oblikovati Srednju i istočnu Europu u sljedećem razdoblju.

Analizu su pripremili Grayling stručnjaci za javne poslove iz deset zemalja: Hrvatske, Bugarske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine. Izvještaj pokazuje kako vlade i poslovni sektor odgovaraju na zajednički trenutak geopolitičke neizvjesnosti i gospodarske prilagodbe. Zaključak izvještaja je da ono što povezuje ova tržišta u 2026. godini nije ujednačenost, već istodobnost: zajednički trenutak prilagodbe diljem regije dok vlade, regulatori i poslovni sektor odgovaraju na promjenjive ekonomske i geopolitičke pritiske.

„Ova godina predstavlja prekretnicu diljem Srednje i istočne Europe. Gotovo svaka zemlja u regiji istovremeno upravlja političkim pritiscima, fiskalnim ograničenjima i ekonomskom tranzicijom – i to u kontekstu stalne geopolitičke nestabilnosti,“ izjavila je Nataša Trslić Štambak, regionalna direktorica Graylinga za CEE regiju. „Za poslovne subjekte, uspjeh će ovisiti o razumijevanju kako šire regionalne slike, tako i lokalnih političkih realnosti. Naš CEE Outlook 2026 donosi relevantne uvide i stručnu ekspertizu u području javnog zagovaranja potrebne za uspješno upravljanje zahtjevnim situacijama.

Rat u Ukrajini i dalje ostaje središnji čimbenik koji oblikuje europsku sigurnosnu arhitekturu, dok rat u Zaljevu dodatno produbljuje globalne geopolitičke napetosti. Istodobno, Europska unija suočava se s unutarnjim pritiscima i obnovljenim raspravama o proširenju, sankcijama, fiskalnom upravljanju te ravnoteži između integracije i nacionalnog suvereniteta.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj u travnju ističu se kao potencijalna prekretnica ne samo za domaću politiku, nego i za širu dinamiku unutar Europske unije. Slovenija i Slovačka također ulaze u odlučujuće političke faze. Ljubljana ide prema neizvjesnim izborima obilježenima raspravama o reformi mirovinskog sustava i tržišta rada, dok Bratislava prolazi kroz polarizirano predizborno razdoblje uz nastavak fiskalne konsolidacije.

U međuvremenu, Poljska i Hrvatska nastoje uskladiti institucionalne i strateške prioritete: Varšava se nosi s napetostima između vlade i predsjednika, istodobno zadržavajući obrambenu potrošnju na razini blizu 5 % BDP-a, dok Zagreb, u kontekstu usporavanja gospodarskog rasta i domaće političke polarizacije, nastavlja s ambicijama pristupanja OECD-u.

Rumunjska se suočava s krhkošću vladajuće koalicije i novim proračunskim pritiscima nakon uvođenja opsežnih poreznih mjera, dok se Bugarska nosi s nestabilnošću koja je uslijedila nakon uvođenja eura, uz ustrajne inflatorne izazove. Srbija se susreće sa specifičnim nizom pritisaka, kombinirajući domaću političku neizvjesnost s pripremama za EXPO 2027, koje značajno utječu na investicijsku klimu. Izgledi za Ukrajinu i dalje su temeljno određeni ratom pri čemu događanja na bojišnici nastavljaju definirati njezin politički, ekonomski i reformski put.

Gospodarski rezultati diljem regije odražavaju tu raznoliku, ali istodobnu prilagodbu. Dok Češka, Bugarska i Poljska zadržavaju relativno stabilan rast, Mađarska, Slovačka i Rumunjska suočavaju se sa stagflacijskim pritiscima. Srbija i Hrvatska nastavljaju rasti, ali uz povišenu inflaciju. Izgledi Ukrajine i dalje su krhki zbog rata koji je u tijeku.

„U užem regionalnom kontekstu vidimo kako se Slovenija, Hrvatska i Srbija nalaze u zahtjevnim političkim i gospodarskim ciklusima – od predstojećih izbora u Sloveniji, preko usporavanja rasta i ambicije pristupanja OECD-u u Hrvatskoj, do političke neizvjesnosti u Srbiji. Takva dinamika izravno utječe na poslovno okruženje i strateško planiranje kompanija. Upravo zato CEE Outlook 2026 donosi strukturiran i pouzdan okvir koji pomaže tvrtkama u donošenju informiranih odluka i dugoročnom pozicioniranju na tržištu“, istaknuo je Robert Škunca, direktor Graylinga za Jugoistočnu Europu.

S 10 ureda diljem srednje i istočne Europe, Grayling ima najobuhvatniju mrežu od svih agencija u regiji. Stručnost i znanje Grayling timova za javne poslove (Public Affairs) predstavlja jednu od ključnih snaga agencije, pružajući usluge političkog zagovaranja, strateške podrške kampanjama,, upravljanja odnosima s dionicima i utjecaja na javne politike u sektorima poput energetike, infrastrukture i tehnologije. Uz podršku timova u Bruxellesu, Londonu i Sjedinjenim Američkim Državama, Grayling klijentima omogućuje usklađivanje nacionalnog angažmana s razvojem politika na razini EU-a i transatlantskih odnosa – osiguravajući da se, u godini obilježenoj istodobnošću, a ne ujednačenošću, njihov glas čuje ondje gdje je najvažnije. Izvještaj CEE Outlook 2026 dostupan je na poveznici.

Ključne riječi
Grayling

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!