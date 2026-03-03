Grayling Outlook 2026: Srednja i istočna Europa usred geopolitičke neizvjesnosti

Grayling, globalna agencija za odnose s javnošću i javne poslove (public affairs) objavila je Grayling CEE Outlook 2026 - analizu političkih, regulatornih i gospodarskih čimbenika koji će oblikovati Srednju i istočnu Europu u sljedećem razdoblju.

Analizu su pripremili Grayling stručnjaci za javne poslove iz deset zemalja: Hrvatske, Bugarske, Češke, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije i Ukrajine. Izvještaj pokazuje kako vlade i poslovni sektor odgovaraju na zajednički trenutak geopolitičke neizvjesnosti i gospodarske prilagodbe. Zaključak izvještaja je da ono što povezuje ova tržišta u 2026. godini nije ujednačenost, već istodobnost: zajednički trenutak prilagodbe diljem regije dok vlade, regulatori i poslovni sektor odgovaraju na promjenjive ekonomske i geopolitičke pritiske.

„Ova godina predstavlja prekretnicu diljem Srednje i istočne Europe. Gotovo svaka zemlja u regiji istovremeno upravlja političkim pritiscima, fiskalnim ograničenjima i ekonomskom tranzicijom – i to u kontekstu stalne geopolitičke nestabilnosti,“ izjavila je Nataša Trslić Štambak, regionalna direktorica Graylinga za CEE regiju. „Za poslovne subjekte, uspjeh će ovisiti o razumijevanju kako šire regionalne slike, tako i lokalnih političkih realnosti. Naš CEE Outlook 2026 donosi relevantne uvide i stručnu ekspertizu u području javnog zagovaranja potrebne za uspješno upravljanje zahtjevnim situacijama.

Rat u Ukrajini i dalje ostaje središnji čimbenik koji oblikuje europsku sigurnosnu arhitekturu, dok rat u Zaljevu dodatno produbljuje globalne geopolitičke napetosti. Istodobno, Europska unija suočava se s unutarnjim pritiscima i obnovljenim raspravama o proširenju, sankcijama, fiskalnom upravljanju te ravnoteži između integracije i nacionalnog suvereniteta.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj u travnju ističu se kao potencijalna prekretnica ne samo za domaću politiku, nego i za širu dinamiku unutar Europske unije. Slovenija i Slovačka također ulaze u odlučujuće političke faze. Ljubljana ide prema neizvjesnim izborima obilježenima raspravama o reformi mirovinskog sustava i tržišta rada, dok Bratislava prolazi kroz polarizirano predizborno razdoblje uz nastavak fiskalne konsolidacije.

U međuvremenu, Poljska i Hrvatska nastoje uskladiti institucionalne i strateške prioritete: Varšava se nosi s napetostima između vlade i predsjednika, istodobno zadržavajući obrambenu potrošnju na razini blizu 5 % BDP-a, dok Zagreb, u kontekstu usporavanja gospodarskog rasta i domaće političke polarizacije, nastavlja s ambicijama pristupanja OECD-u.

Rumunjska se suočava s krhkošću vladajuće koalicije i novim proračunskim pritiscima nakon uvođenja opsežnih poreznih mjera, dok se Bugarska nosi s nestabilnošću koja je uslijedila nakon uvođenja eura, uz ustrajne inflatorne izazove. Srbija se susreće sa specifičnim nizom pritisaka, kombinirajući domaću političku neizvjesnost s pripremama za EXPO 2027, koje značajno utječu na investicijsku klimu. Izgledi za Ukrajinu i dalje su temeljno određeni ratom pri čemu događanja na bojišnici nastavljaju definirati njezin politički, ekonomski i reformski put.

Gospodarski rezultati diljem regije odražavaju tu raznoliku, ali istodobnu prilagodbu. Dok Češka, Bugarska i Poljska zadržavaju relativno stabilan rast, Mađarska, Slovačka i Rumunjska suočavaju se sa stagflacijskim pritiscima. Srbija i Hrvatska nastavljaju rasti, ali uz povišenu inflaciju. Izgledi Ukrajine i dalje su krhki zbog rata koji je u tijeku.

„U užem regionalnom kontekstu vidimo kako se Slovenija, Hrvatska i Srbija nalaze u zahtjevnim političkim i gospodarskim ciklusima – od predstojećih izbora u Sloveniji, preko usporavanja rasta i ambicije pristupanja OECD-u u Hrvatskoj, do političke neizvjesnosti u Srbiji. Takva dinamika izravno utječe na poslovno okruženje i strateško planiranje kompanija. Upravo zato CEE Outlook 2026 donosi strukturiran i pouzdan okvir koji pomaže tvrtkama u donošenju informiranih odluka i dugoročnom pozicioniranju na tržištu“, istaknuo je Robert Škunca, direktor Graylinga za Jugoistočnu Europu.

S 10 ureda diljem srednje i istočne Europe, Grayling ima najobuhvatniju mrežu od svih agencija u regiji. Stručnost i znanje Grayling timova za javne poslove (Public Affairs) predstavlja jednu od ključnih snaga agencije, pružajući usluge političkog zagovaranja, strateške podrške kampanjama,, upravljanja odnosima s dionicima i utjecaja na javne politike u sektorima poput energetike, infrastrukture i tehnologije. Uz podršku timova u Bruxellesu, Londonu i Sjedinjenim Američkim Državama, Grayling klijentima omogućuje usklađivanje nacionalnog angažmana s razvojem politika na razini EU-a i transatlantskih odnosa – osiguravajući da se, u godini obilježenoj istodobnošću, a ne ujednačenošću, njihov glas čuje ondje gdje je najvažnije. Izvještaj CEE Outlook 2026 dostupan je na poveznici.