Sindikati zovu građane na prosvjed zbog malih plaća i mirovina

Tri sindikalne središnjice - Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) - te Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) pozvali su danas radnike, umirovljenike, studente i sve ostale građane Hrvatske da se priključe prosvjedu „Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine“ koji će se, u sindikalnoj organizaciji, održati u Zagrebu, na Trgu bana Josipa Jelačića, 18. travnja 2026. godine u 12.00 sati.

Cilj prosvjeda je upozoriti na neizdrživo financijsko stanje velike većine građana Hrvatske, kao rezultat pohlepe vlasnika kapitala, koji beskrajno iscrpljuju hrvatske resurse ne vodeći računa o budućnosti Hrvatske i preživljavanju običnog „malog“ čovjeka. Podatak kojim sindikalci to ilustriraju je da je u razdoblju od 2015. do 2024. godine neto dobit poduzetnika porasla za čak 336%, dok je prosječna plaća zaposlenih porasla 72%. Radnici su zaradili tvrtkama povećanje dobiti, ali pravednu nagradu nisu dobili, ukazuju.

"Hrvatska je danas u prijelomnom trenutku. Ne možemo se pomiriti sa činjenicom da su poslodavci u zadnjih 12 godina, nakon ulaska u Europsku uniju, otjerali iz Hrvatske preko 400.000 radnika zbog pohlepe za profitom. Posljedica tog čina je da poslodavci danas 'nabavljaju' radnike iz zemalja Azije i Afrike, a uskoro će i robote i sustave umjetne inteligencije, samo da debelo zarađuju na niskoj cijeni rada. Hrvatski sindikati ovim prosvjedom pozivaju radnike, umirovljenike, studente kao i sve ostale građane da kažu dosta je nepravedne raspodjele zajedničke stečene vrijednosti, niskih plaća i mirovina. Tražimo i izborit ćemo bolji život u Hrvatskoj", pozvao je Mladen Novosel, predsjednik SSSH.

Sanja Šprem, predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS), osvrnula se na inflaciju i cijene te ustvrdila da je u posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegla 28 %, cijene hrane porasle su za 47% a cijene kvadrata stambenog prostora za više od 60%.

"Troškovi života hrvatskih građana su eksplodirali. Njihove plaće to nažalost nisu pratile. Radnici u javnim i državnim službama danas za osnovne životne troškove izdvajaju 75,2 posto svoje neto plaće. Istodobno, dok Vlada RH prikazuje podatke kao da živimo u zemlji blagostanja, podaci Eurostata pokazuju da je Hrvatska šesta najskuplja zemlja u Europskoj uniji kad je riječ o hrani, a po visini prosječne place tek je na 19. mjestu. Bez obzira na sve ove životne činjenice, Vlada RH odlučila je da povećanje plaća radnika javnih i državnih službi u 2026. godini ne pokrije ni očekivani rast inflacije", kazala je Šprem.

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Višnja Stanišić, upozorila je Na alarmantno stanje među starijim građanima upozorila je Višnja Staniđić, predsjednica Sindikata umirovljenika. Čak 750.000 umirovljenika primaju mirovine ispod 617 eura, odnosno nalaze se ispod praga rizika od siromaštva.

"Umirovljenike ne zanima visina prosječne mirovine u Hrvatskoj. Oni samo vide i osjete da su im odlaskom u mirovinu njihovi mjesečni prihodi više nego prepolovljeni. Zato ih zanima cjelovita reforma mirovinskog sustava kojim bi se riješile mnoge diskriminacije koje su sada njegov sastavni dio. Ne žele da njihova mirovina ovisi o tome kada su rođeni i koji je mirovinski zakon na snazi kad steknu uvjete za mirovinu. Zanima ih pravedniji način usklađivanja mirovina, da se visina godišnjeg dodatka regulira zakonom i da ne umru prije nego što im ukinu penalizaciju. Brine ih mogućnost da ne dočekaju pregled kod liječnika budući da liječnici iz javnog sektora nesmetano rade privatno, pretvarajući zdravstvo u luksuz. Stari smo i nemamo vremena čekati", kaže Stanišić.

Upozorivši na duboku neravnotežu u raspodjeli stvorene vrijednosti i nedovoljan rast plaća, Dražen Jović, čelnik NHS-a, naveo je kako prosječna godišnja bruto plaća u Hrvatskoj iznosi oko 24.000 eura što je tek 59% prosjeka Europske unije. „Hrvatski radnici primaju 66 posto slovenske, 43 posto njemačke, 40 posto austrijske i 38 posto irske plaće. Bruto plaće moraju rasti. Potrebna su nam snažnija ulaganja u znanje, tehnologiju i kvalitetna radna mjesta, priuštivo stanovanje i zdravstvo, bez korupcije i sive ekonomije. U suprotnom ćemo nastaviti gubiti mlade i obrazovane ljude bez kojih nema budućnosti Hrvatske", uppozorava Jović.

Vodstvvo sindikalnih središnjica će u ožujku i prvoj polovici travnja obići najveće hrvatske gradove i održati skupove sindikalnih povjerenika na kojima će ih dodatno informirati o razlozima prosvjeda i budućim aktivnostima.

Skupovi će se održati na sljedećim lokacijama:

· Rijeka, 10. ožujka (11:00 h), Građevinski fakultet, Radmile Matejčić 3

· Split, 17. ožujka (11:00 h), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32

· Osijek, 24. ožujka (11:00 h), Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1

· Zagreb, 9. travnja (11:00 h), Dom sindikata hrvatskih grafičara, Ul. Šandora Brešćenskoga 4