Dizel u Bibinjama tema i županijske skupštine. Lukić: 'Molim da generali izađu pred Bibinjce'

Na zadarskoj županijskoj skupštini potegla se opet tema oko terminala u Gaženici i načelnik Bibinja Šime Sekula je, kako navodi portal 057 info izvijestio korektnom dogovoru s gradonačelnikom Zadra Šimom Erlićem i županom Bilaverom da se kontejnerski terminal uz granicu Bibinja briše iz Prostornog plana Grada Zadra. - To je pokazatelj da se može osigurati prostor za turizam i mir mještana - citiraju Sekulu. – Moram se osvrnuti i na skladištenje dizela. Svjestan sam da se procesi vode sukladno zakonu, no moramo biti glas svojih mještana koji su zabrinuti. Ministarstvo je donijelo odluku da nije potrebno raditi studiju utjecaja na okoliš. Kao načelnik se s time ne slažem. I ako je sve po zakonu, Ministarstvo je trebalo reagirati na potpise 2.000 mještana i omogućiti izradu takve studije.

Investitoru to financijski ne bi predstavljalo značajan teret, a vjerujem da bi, ako je sve u skladu sa zakonom, studija bila usvojena. Bibinje može mirno rasti uz Gaženicu, znajući da Zadarska županija partnerski štiti svakog našeg čovjeka. Pitanje županu je možemo li učiniti dodatni korak po pitanju sigurnosti skladištenja dizela, primjerice, uvesti dodatni periodični monitoring kako bismo otklonili svaku sumnju u ekološku ugrozu? Hoćete li biti suglasni da se postavi stanica za mjerenje kvalitete zraka kako bismo bili potpuno sigurni?, pitao je, kako navode s 057, Sekula i dodao da je spomenuo i agro-solarnu elektranu planiranu na privatnom zemljištu na brdu iznad Bibinja.

– Ministarstvo je uvažilo zahtjev da se za taj projekt izradi studija. Svjesni smo da je zelena energija put u budućnost, malo tko zna da je jedna od najvećih solarnih elektrana već izgrađena na području općine, prema prostornom planu. No ta nova elektrana ne smije predstavljati vizualni teret koji će narušavati pogled svima koji promatraju s mora. Projekti koji nisu predviđeni našim Prostornim planom neće proći - istakao je Sekula. Projekta s terminalom se u svom pitanju dotaknuo i vijećnik Mate Lukić. - Molim sve naše generale da izađu pred ljude u Bibinju, naprave elaborat o utjecaju na okoliš i da tu završi priča. Ne vidim rješenje u sadnji stabala i skrivanju spremnika. Žao mi je što su Kotromanović i Čermak iskoristili ime našeg generala (Gotovine) kako bi umirili javnost po pitanju ovog poslovnog projekta. Očito Čermak nije znao gdje dolazi – takav pristup u Bibinju neće proći. S ljudima se mora razgovarati, prije ili poslije, poručio je, kako navodi 057, Lukić.

– Javno sam nekoliko puta izrazio razumijevanje za mještane Bibinja. Dogodilo se puno stvari oko širenja kontejnerskog terminala, koji je deset puta veći od ovoga koji obuhvaća gatove 7 i 8, kao i oko potencijalne izgradnje agro-solarne elektrane. Imam razumijevanja za strah mještana Bibinja. Tražit ćemo još jedno dodatno tumačenje od Ministarstva, iako sve to piše u rješenju. Važno je da ljudi znaju koji su to standardi i da imaju jasne odgovore, osobito u nizu lažnih vijesti i spekulacija o trgovanju naftom, čega tamo nema. Ta luka je tamo više od 60 godina.

Najprije je bila kemijska industrija, za koju znamo koliko je opasnija od nafte. Tamo nema benzina, koji je opasniji od nafte. Nakon naftne industrije bilo je skladištenje palminog ulja. Ide se po najvišim standardima u prenamjenu u naftne kapacitete. Svi mještani Bibinja, Zadra i šire moraju znati koliki su eventualni rizici za zdravlje i okoliš po pitanju ove investicije. Spremni smo preuzeti financijski dio za monitoring kakvoće zraka, kako bi svatko u svakom trenutku mogao pratiti kvalitetu zraka na području cijele luke Gaženica.

Nitko nije postavio pitanje što je sa 100 ljudi koji su ostali bez posla u luci, od toga 50 iz Bibinja – gdje će oni raditi? Vjerujem da će se to riješiti, razgovarali smo i sa sindikatima. Imali smo sastanak oko brisanja kontejnerskog terminala koji bi potpuno zaklonio Bibinje prema Zadru. Podržavam inicijativu i podršku gradonačelnika da se on briše iz prostornog plana. Solarna elektrana iznad Bibinja nije na odgovarajućem mjestu i napravit ćemo sve što je u našoj moći da se zaustavi i ne ide u realizaciju, odgovorio je kako navode iz 057 župan Josip Bilaver.