Peđa Grbin: Žalostan sam kada ljudi žele suradnju, ali kažu: 'Riješi se prvo onog čovjeka'

Peđa Grbin jedini je koji je za sada najavio svoju kandidaturu za novog lidera stranke nakon odlaska Davora Bernardića. Razgovarali smo zašto misli da je on najbolje rješenje, koga priželjkuje u najužem vodstvu, ali i što misli da SDP treba mijenjati da bi opet bio jaka stranka.

Prvi ste i zasad jedini kandidat za novog šefa SDP-a. Zašto mislite da ste baš vi najbolji izbor?

Imam znanje, snagu i energiju, svjestan sam problema koji su pred nama i imam podršku birača.

Stranka ima velikih problema, iza vas je doslovce izborni debakl. Što SDP treba mijenjati da opet bude stranka kojoj birači vjeruju i koju biraju?

SDP treba mijenjati sebe i shvatiti da već neko vrijeme ne daje odgovore na pitanja koja građani postavljaju. Naravno da građani vide HDZ-ovu korupciju, od nas ne očekuju da im ponavljamo koliko je HDZ korumpiran, nego da im objasnimo kako ćemo tu korupciju iskorijeniti. Od nas ne očekuju da ima govorimo da je stanje u hrvatskoj ekonomiji loše, nego da im kažemo kako ćemo ga poboljšati. To je to: SDP mora naučiti slušati, mora znati čuti i razumjeti kritiku i mijenjati se.

Pobijediti u SDP-u znači doprijeti do članstva, natjerati ga da vam vjeruje. A ono je duboko podijeljeno. Što mu možete obećati?

Dosta je podjela. Moramo naučiti razgovarati i onda kada se ne slažemo u svemu. Razgovaram s mnogim ljudima, svaki dan, i jako me žalosti kada čujem da netko želi surađivati sa mnom, ali traži da se “riješim” nekoga drugoga. Takve uvjete ne prihvaćam: ili ćemo uključiti sve ili ćemo propasti. Kome to nije jasno, taj nije svjestan dubine problema u kojima se stranka nalazi.

Kakvu ekipu priželjkujete u vrhu stranke?

Ljude s idejama, vizijama, rezultatima. Mogao bih sada reći nove ljude, ali to nije dosta, jernije dovoljno samo da lice bude novo, a da iza toga ne stoji ništa.

Očekujete li protukandidate? Spominje se Zvonimir Mršić, a ni Mišo Krstičević nije još odbacio tu mogućnost?

SDP je demokratska stranka, a u demokratskoj stranci ima više kandidata. Ja sam svoju kandidaturu javno objavio, tako će učiniti i drugi, s njihovim imenima neću licitirati.

Krstičević smatra da SDP mora postati stranka demokratske ljevice, ne lijevog centra. Dijelite li takav stav?

SDP je socijaldemokratska stranka. Bogatstvo je SDP-a, za razliku od drugih opcija građanske Hrvatske, što među članstvom ima i ljude koji su bliži lijevom centru i one koji su bliži demokratskoj ljevici. Upravo to bogatstvo moramo iskoristiti kako bismo stvorili jači SDP, spreman odgovoriti ne na pitanje kakva nam Hrvatska treba danas, nego što moramo učiniti i za sljedećih 10-20 godina.

Nitko od aktualnog vodstva, izbornih koordinatora nije odbacio mogućnost da se opet kandidira za vodstvo SDP-a. Trebaju li se, po vašem mišljenju, suzdržati od takvih kandidatura?

U demokratskoj stranci svatko se može kandidirati, a članstvo će, po načelu jedan član – jedan glas, na temelju dosadašnjeg rada svakoga od nas ocijeniti zaslužujemo li da budemo izabrani.

Za manje od godinu dana slijede novi, lokalni izbori. Kakvi bi morali biti SDP-ovi kandidati za gradonačelnike, župane?

SDP ima niz sjajnih načelnika, gradonačelnika i župana koji izvrsno rade svoj posao. Oni će taj posao i nastaviti raditi, a što se tiče kandidata u onim sredinama gdje ćemo se truditi dobiti izbore, odgovor je jednostavan: to bi morali biti ljudi s idejama, vizijama i rezultatima. A takvih u SDP-u ima svuda.

Zagreb je posebna priča. Tu ste, u centru, tek treća opcija, nakon HDZ-a i Možemo!. Što biste napravili po tom pitanju, postanete li lider SDP-a?

Na moju veliku žalost, Zagreb, grad u kojem sam studirao, u kojem radim kao saborski zastupnik, u groznom je stanju. Gradska uprava i Holding postali su leglo korupcije, imali smo krizu s odvozom smeća, građanima se oduzimaju parkovi da bi se dodijelili onima koji su Bandića na bilo koji način zadužili, 20 godina nije sagrađen ni metar tramvajske pruge, a obećava se metro, promet je u kolapsu. Zašto to govorim? Zato što građanima Zagreba nije prioritet što ćemo napraviti da SDP bude najjača stranka u gradu, a odgovor na to je isti kao kad me pitate kako ćemo ojačati SDP u cijeloj Hrvatskoj, nego im je prioritet kako ćemo ukloniti Bandića i njegovu kliku i spasiti Zagreb od daljnjeg propadanja. A to ne možemo sami. Vrlo je jasno: SDP mora okupiti sve “normalne” političke opcije, ego zapostaviti i napraviti sve što je potrebno da na čelo Zagreba dođu ljudi koji će znati što znači voditi i voljeti grad.

Rekli ste da se veselite što sastavljanje Vlade neće dugo trajati. S obzirom na krizu i koronu, očekujete li stabilan mandat?

Zadnjih godinu-dvije vaši su me kolege stalno pitali hoće li se žeton-koalicija raspasti, a moj je odgovor uvijek bio da neće, jer je povezuje osobni interes opstanka i ostanka na vlasti. Tako i sada: na listama Škore i Mosta ušlo je u Sabor toliko potencijalnih žetona da ćemo HDZ, na žalost, još neko vrijeme gledati na vlasti.