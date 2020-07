Peđa Grbin kandidat za šefa SDP-a, Zvonimir Mršić isto zainteresiran

Tko će naslijediti Davora Bernardića trenutno je jedno od ključnih pitanja na Iblerovom trgu. Iako je i laiku jasno da se problemi te stranke neće riješiti s novim liderom. No, kako stvari stoje SDP je odlučio svoje novo vodstvo dobiti u što kraćem roku, točnije do kraja rujna, a odluku o tome mora potvrditi još Glavni odbor stranke koji će se održati iduću subotu 18. srpnja. Ovog tjedna mogla bi “pasti” i prva kandidatura, a kako se neslužbeno čuje prvi koji bi mogao zatražiti povjerenje članova da ih vodi u idućih četiri godine mogao bi biti Peđa Grbin.

Borzan nema ambiciju

Naime, danas ujutro u Zagrebu održan je sastanak na kojemu se okupilo više viđenijih SDP-ovaca među kojima su bili i suspendirani članovi vodstva SDP-a Grbin kao i Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović, potom Biljana Borzan, čuje se i Arsen Bauk... A tko bi bio bolji kandidat za šefa, Peđa Grbin ili Siniša Hajdaš Dončić, odnosno koji bi od njih mogao okupiti što više viđenijih SDP-ovaca, stranačkih gradonačelnika, načelnika... bila je, kako čujemo, glavna tema. I kako neslužbeno doznajemo, iako još uvijek nema konačne odluke, navodno je Grbin taj od kojeg se uskoro može očekivati da će se članstvu ponuditi za novog šefa stranke. Biljana Borzan takvih ambicija nema iako su i nju neki SDP-ovci spominjali kao dobro rješenje za stranku u ovom trenutku.

Kako doznajemo od naših izvora iz SDP-a među istaknutijim se članovima stranke već proširila i poruka u kojoj se traži potpora za kandidaturu jednog od dvojice spomenutih kandidata, a što nekima, čini se, nije baš po volji.

– Sve je to u redu, mogu ja podržati i Hajdaš Dončića i Grbina, ali ako se već želi stati iza jednog kandidata i ako se traži konsenzus bilo bi korektnije da se prije odluke Grbin ili Hajdaš Dončić razgovaralo sa svima nama od koji se traži potpora i da smo svi zajedno došli do najboljeg kandidata. Ovo mi više izgleda kao njihovo soliranje i istrčavanja i dovođenja sviju nas pred gotovo čin– kaže jedan viđeniji SDP-ovac.

– U toj priči tko će biti kandidat iza kojeg će većina stati mora se okupiti što više ljudi iz vodstva. Čini mi se da prevladava stav da nam je ipak potrebno neko novo lice, nešto svježe, a bojim se da to nisu ni Grbin ni Hajdaš Dončić – kaže naš izvor iz čega se dade iščitati da potpora za kandidature i neće ići tako glatko.

Teško je očekivati i da bi se izbori u SDP-u mogli održati samo s jednim kandidatom, a tko bi mogao biti najozbiljniji konkurent “druge struje” u ovom trenutku još je pod upitnikom. U toj se kombinaciji spominjao gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić iako naši izvori kažu da je za to ipak mala vjerojatnost. I gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević opcija je koju neki zazivaju, a on sam glasine nije ni potvrdio ni demantirao. Mnogi u SDP-u drže i kako je stanka u vrlo teškoj situaciji i kako joj na čelu u ovom trenutku treba netko od formata, tko nije sudjelovao u podjelama, tko ima “pedigre”u javnosti te iskustvo i tko će stranku potpuno preobraziti.

– Nemamo mnogo takvih. Za to je u ovom trenutku najbolji Zvonko Mršić. On je najbolje rješenje koje imamo. Možda i jedina i zadnja prilika – kaže naš izvor iz Glavnog odbora.

Lokalni izbori prioritet

Zvonko Mršić, bivši gradonačelnik Koprivnice i bivši predsjednik Uprave Podravke s druge strane nije se do sada izjasnio da li ga takva kandidatura zanima ili ne, ali naši izvori koji su mu bliski kažu da Mršić moguću kandidaturu ne odbacuje, ali i da smatra kako se s izborom lidera i vodstva ne treba brzati već da je on za opciju da se stranka što prije koncentrira na lokalne izbore. Njegov je stav, kaže naš izvor, da se u ovom trenutku trebaju što je prije moguće izabrati najjače kandidate za gradonačelnike, načelnike i župane i da se posveti njihovoj pobjedi. U tom slučaju stranku bi do lokalnih izbora vodilo tehničko vodstvo, a novi bi unutarstranački izbori održali nakon lokalnih. Do tada bi se sve za te izbore i pripremilo, a što je najvažnije, kaže naš izvor, vidjelo što je to SDP i što je to socijaldemokracija u budućnosti. Tek onda, kaže izvor, može se birati tko bi bio najbolji da to sve provede na čelu stranke.

GALERIJA Dolazak članova predsjedništva SDP-a na Iblerov trg