TVRDI DA SE BIVŠI GRADONAČELNIK IZGUBIO

Pavliček: Penava je ostavio grad u dubiozi

Vukovar: Marijan Pavliček o financijskoj situaciji grada Vukovara
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
18.09.2025.
u 20:36

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček najavljuje rezove, stezanje remena i promjene u gradskoj upravi, tvrdi da će stabilizirati financije i provesti obećane projekte

Nakon prvih sto dana na mjestu gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček tvrdi da Vukovar ide u dobrom smjeru. Kada se razgovara sa samim građanima, dio njih je zadovoljan njegovim radom u tih sto dana, dok drugi kažu kako su ipak očekivali više i da će puno brže doći do nekih promjena, koje trenutačno ne vide. U tih sto dana Pavliček je napravio neke promjene na mjestu direktora gradskih tvrtki, a najavljuje i kako će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća doći i do promjene ustroja Grada Vukovara, što će značiti i promjenu nekih pročelnika.

– Nakon tih prvih sto dana mogu reći da sam neugodno iznenađen činjenicom da su financije Grada ostale u priličnom lošem stanju kada je riječ o nenamjenskim sredstvima. Razlog tome je što se bivši gradonačelnik Ivan Penava izgubio te da ni sam nije bio svjestan u kakve projekte je ulazio i u kakve dubioze uveo Grad. Razlog je i što Penava u zadnjih godinu dana gotovo da i nije bio u Gradu te da se gradski pročelnici nisu sazivali mjesecima – rekao je Pavliček. Najavio je kako će radi projekta izgradnje nove zgrade Ekonomske škole i raznih kazni i rashoda za taj projekt gradska uprava u sljedećih šest mjeseci morati stisnuti remen kako bi se stabilizirale financije Grada.

– U isto vrijeme krećemo i s realizacijom projekata koje smo najavili i obećali tijekom izborne kampanje, koji su realni i ostvarivi. U tih šest mjeseci plaće zaposlenih neće biti upitne, ali morat ćemo drukčije raditi dok sve ne dovedemo u red – istaknuo je Pavliček dodajući kako se ne boji problema. Ponovno je podsjetio na navodnu kupnju glasova prije drugog kruga lokalnih izbora napominjući kako je o svemu izvijestio i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, ali i da nije normalno da su od 30. svibnja, kada je otvoren slučaj, ispitani samo članovi Hrvatskih suverenista, a ne i članovi Domovinskog pokreta, kao ni sam zaposlenik gradske uprave koji je nudio novac da se glasa za kandidata DP-a za gradonačelnika Vukovara Domagoja Bilića.

– Ispitani smo i ja i moj zamjenik Filip Sušac, ali ne i sam taj zaposlenik koji je u međuvremenu bacio stari telefon i promijenio broj valjda kako bi skrio tragove. On je bio u direktnoj komunikaciji s Ivanom Penavom, za što imamo i svjedoke. Tu se isto tako postavlja i pitanje odakle je taj novac koji se dijelio. To je "prljav" novac koji je netko dostavio DP-u kako bi se kupovali glasovi – rekao je Pavliček. Na upit da članovi DP-a optužuju i njega i Suvereniste za kupnju glasova, rekao je kako je to smiješna priča te je pozvao neka ga tuže. – Nevjerojatno je da bivši gradonačelnik Vukovara pojedinačno proziva neke osobe da su sudjelovale u takvim kriminalnim radnjama. Nikad u tome nismo sudjelovali, ali jest DP. Oni znaju tko je to radio, a znamo i mi. Za razliku od njih ja mirno spavam – poručio je Pavliček.

Vukovar: Marijan Pavliček o financijskoj situaciji grada Vukovara
Ključne riječi
Ivan Penava Vukovar Marijan Pavliček

