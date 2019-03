Pavao Josić: MUP RH svaku informaciju koja može dovesti do pronalaska nestalih osoba nagrađuje sa do 40.000 kuna

- MUP RH za informacije koje mogu dovesti do pronalaska nestalih osoba daje nagradu u iznosu i do 40.000 kuna. To je u Hrvatskoj gotovo nepoznata činjenica pa iako takve informacije država dobro plaća o tome većina ljudi ne zna. Stoga je za pretpostaviti da to ne znaju ni oni koji imaju nekih saznanja o tome gdje su tijela nestalih branitelja i civila, navodi koordinator Živog zida za Vukovarsko -srijemsku županiju Pavao Josić.

Prema njegovim riječima oni su ove informacije dobile u službenom odgovoru MUP-a RH na postavljeni upit. Tvrde i kako je upravo problem nestalih jedna od najvećih kočnica normaliziranja života u Vukovaru.

- Da su institucije hrvatske države voljne pronaći nestale, ova bi informacija o novčanoj nagradi, zagarantiranoj anonimnosti izvora i sigurnosti pružatelju informacija visjela sa svake bandere u zemlji posljednjih 25 godina i svakako značajno doprinijela smanjenu broja onih koji se vode nestalima. Novac je značajan faktor da se nekome razveže jezik. Međutim ovoj državi odgovara da nestali ostanu nestali jer političke elite u Hrvatskoj egzistiraju isključivo na podjelama, tuđoj patnji, nevolji i muci i zato je svaka informacija o mogućoj novčanoj nagradi za bilo kakvu obavijest o nestalima u ovoj zemlji teško dostupna, navodi Josić.

