Paški sir: Poseban je jer se stada pasu na travnjacima s tisućama vrsta biljaka

Ona, suprug Krunoslav i cijela obitelj u Novalji na Pagu uključeni su u posao. Sin Tomislav osvajao je brojna priznanja na sajmovima. Kao i mnogi, zbog zatvorenih ugostiteljskih objekata i manje turista imaju problema s plasmanom.

– Ostalo nam je još sira od prošle godine koji nismo prodali. Vidjet ćemo kako će biti – kaže Jadranka.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 13.06.2017., Novalja - Festival poduzetnistva, obrta i OPG-a u Novalji na otoku Pagu. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Paški sir proizvodi se od sirovog ili termički obrađenog ovčjeg mlijeka i morske soli. Mlijeko koje se koristi potječe od ovaca izvorne pasmine paške ovce. Prema specifikaciji, stavlja se na tržište nakon najmanje 60 dana zrenja.

Propisane su mu i dimenzije, promjer od 18 do 24 cm, visina od 7 do 13 cm, masa od 1,8 do 3,5 kg, ovisno o dimenzijama sira, suhe tvari mora biti najmanje 55 posto, a masti u suhoj tvari najmanje 45 posto. Kora je glatka i tvrda, zlatnožute do svijetlocrvenkasto-smeđe boje.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL 13.05.2017., Novalja, otok Pag - OPG Krunoslav Vidas. Jedan od najpoznatijih paskih ovcara i sirara. Photo: Dino Stanin/PIXSELL

Okus je blago pikantan i slatkast, s time da se zrenjem ta pikantnost intenzivira. Miris je tipičan za ovčje sireve uz primjesu mirisa aromatičnih trava. Proizvodi se na području otoka Paga i dva otočića paškog arhipelaga, Maunu i Skrdi. Obiteljska tradicija proizvodnje paškog sira u obitelji Vidas seže u 1887., u vrijeme cara Franje Josipa I., a obiteljska receptura iz tog vremena još se čuva kao obiteljsko blago