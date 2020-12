Neretvanska mandarina: Voće bez kojeg Hrvati ne mogu zamisliti jesenske i zimske dane

Neretvanska mandarina zaštićeni je izvorni hrvatski proizvod te nosi zaštićenu oznaku izvornosti i na razini EU. To je voće bez kojeg Hrvati ne mogu zamisliti jesenske i zimske dane, a po nekim procjenama, stanovnici Hrvatske potroše oko 20.000 tona mandarina u sezoni. Kako i ne bi kada je riječ o domaćem, zdravom proizvodu koji stanovnici iz doline Neretve uzgajaju desetljećima, a i europsko je tržište tu voćku prepoznalo kao iznimno kvalitetnu već 80-ih godina prošloga stoljeća.

Od tada raste proizvodnja te namirnice u dolini Neretve, pa se i sve više domaćih proizvođača okrenulo proizvodnji mandarina kroz vlastite tvrtke i OPG-ove. Po nekim podacima, trenutačno je u dolini Neretve, koja obuhvaća područja gradova Opuzen, Metković, Ploče i okolnog područja, zasađeno oko 2,2 milijuna stabala mandarina.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 22.09.2020., Ploce - U dolini rijeke Neretve uskoro krece berba mandarina. Brojni uzgajivaci proizvode razlicite proizvode od mandarina. Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Prvo se beru rane sorte – zorica, ichimaru i chahare, potom i okitsu i ruske, koje su po kalibraži promjera od sedam do osam centimetara. Kvaliteta neretvanske mandarine zasniva se na posebnosti koja proizlazi iz specifičnih okolišnih čimbenika koji postoje samo u dolini rijeke Neretve, a čar svemu daje, naravno, i tradicija uzgoja; od sadnje, do obaveznog gnojenja biljke, odnosno prihranjivanja do brige o tome da voćku ne napadnu razne štetočine, pa do konačne berbe u kojoj sve češće uživaju i turisti. Puno je sorti te naše mandarine, ali svima je zajednička tanka kora koja se lako odvaja od vrlo ukusnog i sočnog mesa. Mandarine su prava riznica raznih antioksidansa i drugih zdravih tvari. Uz visoki sadržaj vitamina A i C, mandarine su i bogat izvor vitamina B1, B6 i B9, vlakana i minerala poput željeza, magnezija, kalija, fosfora i kalcija. Karakterizira ih izuzetna narančasto-žuta boja izuzetno zdravih karotenoida.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 10.11.2020., Sibenik - Proizvodjaci iz doline Neretve na sve vise lokacija po Dalmaciji dovoze i prodaju svoje svjeze agrume. U ponudi su mandarine, klementine i limun. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Konzumirajući svježe mandarine, kao i ostale agrume, osiguravamo optimalnu ravnotežu vitamina i minerala u organizmu te jačamo imunitet organizma koji je u to godišnje doba itekako potreban. Zbog visokog udjela prehrambenih vlakana, mandarine imaju blagotvoran učinak na probavu, zdrave su za osobe koje boluju od dijabetesa, a usporavaju i starenje. Stoga ne čudi da su mandarine, kojih ima na policama niza trgovačkih lanaca, a posebno u trgovinama Konzuma koji već godinama otkupljuje mandarine od proizvođača u dolini Neretve, zanimljive kupcima. Proizvođači svjedoče da je oznaka izvornosti mandarine dala dodatni značaj ovom ionako kvalitetnom i zdravom domaćem proizvodu te potaknula njegovu prepoznatljivost i izvan granica Hrvatske, ali i potakla lokalno stanovništvo da se više posveti uzgoju tradicionalnog voća.