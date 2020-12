Ličani se mogu pohvaliti s nekoliko namirnica koje su dobile i posebne zaštite zbog autohtonosti. Među njima je i lički krumpir, registriran i zaštićen na zajedničkom tržištu EU, gdje je dobio oznaku izvornosti i zemljopisnog podrijetla u rujnu 2015. godine.

Proizvodnja ličkog krumpira obuhvaća zemljopisno područje Like, odnosno kontinentalne regije u jugozapadnoj Hrvatskoj, a prostire se najvećim dijelom u Ličko-senjskoj i manjim dijelom u Zadarskoj županiji. Za proizvodnju se koristi sjemenski krumpir sorata desire, bintje ili viktorija ili drugih sorata sličnih karakteristika čiji sadržaj suhe tvari iznosi minimalno 19 posto.

Lički krumpir ima glatku do hrapavu ljusku, pokožica je žute do smeđe ili crvenkaste boje, a boja mesa gomolja je bijele do žute boje. Veličina gomolja je minimalno 35 milimetara te je duguljasto ovalna oblika. Okus ličkog krumpira je specifičan; ima brašnast, odnosno prhak okus upravo zbog većeg postotka suhe tvari, koji je zbog specifične klime područja Like još izraženiji te čini lički krumpir posebnijim u odnosu na krumpire proizvedene u drugim područjima.

Povoljne prirodne uvjete za uzgoj ličkog krumpira iskoristili su stanovnici Like pa ova namirnica na tom području ima dugu tradiciju uzgoja, a nerijetko je Ličanima krumpir bio i glavna prehrambena namirnica koja je zamjenjivala kruh.

Puno je OPG-ovaca koji u Lici proizvode ovu zaštićenu sortu krumpira, a jedan od najvećih je tvrtka Agrovelebit d.o.o. iz Lovinca, koja ima i sjemenski krumpir i kupus, a bavi se i stočarstvom. U Lovincu se svake godine održavaju i Dani krumpira.