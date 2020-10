Papa kaže da 'gospođu' koronu trebamo slušati, ali masku ne nosi

Papa Franjo u srijedu je pandemiju covida-19 opisao kao opasnu "gospođu" predradnicu koju treba slušati, no ni on niti većina njegovih suradnika nije nosila masku na općoj audijenciji.

Na početku audijencije u zatvorenome prostoru Franjo se ispričao što se nije spustio po mramornim stubama.

"Ostat ću ovdje gore. Volio bih da se mogu spustiti i pozdraviti vas, ali moramo držati fizički razmak", rekao je Papa stotinama okupljenih koji su gotovo svi nosili maske.

"Ako se spustim, ljudi će se automatski početi grupirati... a to bi bilo neoprezno, moramo misliti na ovu gospođu zvanu covid koja nam nanosi veliku štetu", dodao je.

Papa, većina svećenika i prevoditelja nisu nosili masku. Pripadnici švicarske garde i službeni fotografi na pozornici su je imali, ali biskupi i svećenici koji su dočekivali Papu skinuli su je kada im je Franjo prišao.

Trinaest švicarskih stražara i stanovnika doma u kojem Papa živi nedavno je bilo pozitivno na covid-19.

Papa, kojemu je jedno plućno krilo uklonjeno zbog bolesti u ranoj fazi života, kritiziran je na društvenim medijima jer u javnosti ne nosi masku.

Otac Augusto Zampini, član povjerenstva koje Papu savjetuje o krizi, priznao je Franjinu nedosljednost.

"Pokušavamo ga uvjeriti, još malo i uspjet ćemo", rekao je Zampini u četvrtak na telekonferenciji s novinarima.