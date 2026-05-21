Ministar o ostavci Zlatka Mateše: Najvažnije je da se najhitnije sazovu sva potrebna tijela kako bi se odabralo novo vodstvo

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina kazao je u četvrtak, komentirajući ostavku Zlatka Mateše na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), kako i nadalje od nadležnih tijela očekuje da ispitaju sve prijave i otklone eventualne sumnje i optužbe, s fokusom na promjene načina rada sportskih saveza.

''U ovom trenutku je najvažnije da se najhitnije sazovu sva potrebna tijela kako bi se odabralo novo vodstvo HOO-a, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos HOO-a u naporima Vlade da se provede novi transparentni sustav financiranja hrvatskog sporta na tragu akata koje smo već predstavili hrvatskoj javnosti'', rekao je Glavina nakon sjednice Vlade.

Ministar se zahvalio Mateši na dugogodišnjem radu u razvijanju hrvatskog sporta, a posebno na njegovom angažmanu na afirmiranju hrvatskog sporta u međunarodnim sportskim institucijama, ali nije htio dodatno komentirati Matešinu ostavku.

Glavina se dotaknuo odluke svih "loptačkih" saveza u sklopu HOO-a koji su odlučili povući svoje predstavnike iz Vijeća HOO-a. ''Sve te ostavke vidim kao izraz neslaganja sa svime onime što se radilo. Ostavke vidim i kao doprinos promjeni, prioritet nam mora biti vraćanje povjerenja u sport. Ovo što sada slijedi je jedna prava reforma sustava sporta", napomenuo je.

Govoreći o novom pravilniku trošenja prema kojem savezi neće morati objavljivati račune koje su platili novcem koji nisu dobili izravno iz proračuna, Glavina je pojasnio da ti sportski savezi neće morati imenom i prezimenom navoditi partnere i iznose, ali će morati sumarno na godišnjoj razini prikazivati iznose koji su osigurani iz tih izvora.

"Što se tiče javnih prihoda, oni će biti jasno i transparentno prikazani. Ono što je uprihodovano, to je njihova odgovornost'', dodao je. Kazao je i da s novim pravilnikom rade "strahovit iskorak". ''Kroz novi pravilnik cijela javnost će imati priliku vidjeti na što je potrošen svaki euro javnog novca, a što će biti dostupno na par linkova na internetu. Na taj način smo osigurali najveću moguću transparentnost financiranja hrvatskog sporta'', zaključio je ministar.