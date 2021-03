Papa Franjo molio na ruševinama tzv. Islamske države u Iraku

Božje ime ne može se prizivati za ubijanje, kazao je danas papa Franjo u molitvi za žrtve rata u iračkom gradu Mosulu, bivšoj tvrđavi terorista samozvane Islamske države. Papa je u Mosul stigao iz Erbila, gdje se susreo s crkvenim i civilnim vlastima regije Irački Kurdistan. Nakon Mosula pohodio je Qaraqosh, gdje se susreo s lokalnom kršćanskom zajednicom, a poslije podne je na stadionu Franco Hariri u Erbilu održao misu prije povratka u Bagdad.

– Bratstvo je jače od bratoubilaštva. Danas podižemo naš glas u molitvu svemoćnog Boga za sve žrtve ratova i oružanih sukoba. Tu u Mosulu tragične su posljedice rata i neprijateljstava više nego vidljive – kazao je papa Franjo u Mosulu. Okrutno je što je ova zemlja, kolijevka civilizacije, bila pogođena tako neljudskom olujom s napadima na kultna mjesta koja su uništena.

‘Ne može se voditi rat u ime Boga’

Papa Franjo obišao je i Trg 4 crkve u ruševinama rata. Na ulicama su svugdje bili vojnici i policajci. Jedino na Trgu 4 crkve bilo je ljudi, koji su prethodno bili pregledani. Na tim povijesnim kultnim mjestima teroristi su ubili tisuće i tisuće muslimana, kršćana, jezida i drugih.

– Unatoč tomu danas potvrđujemo naše uvjerenje da je bratstvo jače od bratoubilaštva, da je nada jača od smrti, da je mir jači od rata. To uvjerenje govori elokventnijim glasom od glasa mržnje i nasilja. Taj glas neće nikada biti ugušen u krvi koju u ime Boga prolijevaju pokvarenjaci koji uništavaju – kazao je papa Franjo i ponovno uzdigao glas: “Nije zakonito voditi rat u ime Boga!”

Foto: YARA NARDI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Pope Francis visits Iraq Girls wave national flags as they gather at Church square ahead of Pope Francis' arrival to visit Mosul, Iraq, March 7, 2021. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY YARA NARDI

Papa je prije molitve htio podijeliti svoje misli: “Ako je Bog Bog života, a jest, nama nije zakonito ubijati braću u Njegovo ime. Ako je Bog Bog ljubavi, a jest, nama nije zakonito mrziti braću.”

– Sada molimo za sve žrtve rata kako bi im svemoćni Bog dao vječni život. Pomogni nam da ne provedemo vrijeme u službi naših egoističkih, osobnih ili interesa jedne skupine, već da budemo u službi Tvojeg nacrta ljubavi. Kada izađemo izvan puta, učini da možemo dati posluh glasu Božjih ljudi i da se na vrijeme pokajemo, kako se ponovno ne bismo približili uništenjima i smrti – kazao je papa Franjo i poželio suživot u slozi.

Papa je Bogu povjerio one kojima je život na Zemlji bio prekinut nasilnom rukom braće koja su učinila zlo svojoj braći. Neka ti nasilnici budu taknuti snagom Tvojeg milosrđa, kazao je papa.

Tragično smanjenje broja sljedbenika Isusa Krista, ne samo tu na Srednjem istoku, neprihvatljiva je šteta ne samo za zainteresirane zajednice nego za cijelo društvo. Kulturno i religijsko tkivo koje je bilo bogato različitostima oslabljeno je gubitkom svakog svoga člana, bez obzira na veličinu zajednice. Papa je taj gubitak slikovito usporedio s umjetničkim tepisima na tim prostorima, kazavši kako svaka i mala razbijena nit u njemu može nanijeti štetu cijelome čovječanstvu. Papa je prethodno čuo svjedočenje svećenika koji se vratio u Mosul i sada živi u bratstvu i suradnji s muslimanima, čime je pokazao da je moguć i drukčiji život i nada u pomirenje.

Foto: KHALID AL-MOUSILY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Pope Francis visits Iraq Pope Francis releases a white dove during a prayer for war victims at 'Hosh al-Bieaa', Church Square, in Mosul's Old City, Iraq, March 7, 2021. REUTERS/Khalid al-Mousily TPX IMAGES OF THE DAY KHALID AL-MOUSILY

– Vi, gospodine Aagha (Gutayba Aagha šef je društvenog vijeća Mosula koji je prethodno govorio), podsjetili ste nas na pravi identitet ovoga grada i na složni suživot osoba različitog podrijetla i različitih kultura – rekao je papa Franjo i podržao poziv Aaghae kršćanskoj zajednici da se vrati u Mosul.

Nakon Mosula papa je otišao u Qaraqosh, gradić blizu Mosula (nedaleko od biblijske Ninive Jone proroka), u kojem žive siro-katolici, kaldejski katolici, asirski i siro-jakobitski kršćani koji još govore dijalektom Isusova aramejskog jezika. Premda pripadaju različitim obredima i crkvama, od kojih su neke katoličke, a neke staroistočne, drže se zajedno u nadi boljeg sutra i s velikom nadom čekali su papu Franju. U blizini Qaraqosha nalaze se povijesni sirski samostani, kao i svetište s grobom Jone proroka, koji je u ratnim operacijama razrušen.

‘Pobjeda kulture života’

U tom gradiću je 2014. godine, prije dolaska ISIL-a, bilo oko 50.000 kršćana, a sada ih ima oko 20.000. U Qaraqoshu u crkvi Bezgrešnog začeća papa Franjo izrekao je nedjeljni angelus. ISIL je razrušio tu crkvu i pretvorio je u poligon za pucanje. Katedrala je obnovljena i vraćena u prethodno stanje. Na početku angelusa papa je zahvalio Bogu na prilici da bude ovdje, na trenutku koji je iščekivao s nestrpljenjem. Vidio je, kaže, kulturnu i vjersku različitost ljudi u Qaraqoshu, a to “pokazuje nešto od ljepote koju vaša regija nudi za budućnost”.

– Vaša prisutnost ovdje podsjeća nas da ljepota nije jednolična, nego sja raznolikošću i razlikama. Istodobno, s velikom tugom gledamo oko sebe i vidimo druge znakove, znakove razorne moći nasilja, mržnje i rata. Koliko je toga uništeno! I koliko se samo toga mora obnoviti! Ovaj naš susret pokazuje da terorizam i smrt nikada nemaju posljednju riječ – kazao je papa Franjo i poručio katolicima da im je cijela Crkva blizu, s molitvom i konkretnim dobročinstvom. I u ovoj regiji mnogi su vam otvorili vrata u vrijeme potrebe. Ovo je vrijeme za obnovu ne samo zgrada nego prije svega veza koje spajaju zajednice i obitelji, mlade i stare. Dakako, ima trenutaka u kojima se vjera može poljuljati, kad se čini da Bog ne vidi i ne djeluje.

Foto: YARA NARDI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Pope Francis visits Iraq A child waits for Pope Francis to arrive at the Grand Immaculate Church in the town of Qaraqosh, Iraq, March 7, 2021. REUTERS/Yara Nardi YARA NARDI

– To se obistinilo kod vas u najmračnijim danima rata, a događa se i u ovim danima globalne zdravstvene krize i velike nesigurnosti. U ovim trenucima sjetite se da je Isus uz vas. Nemojte prestati sanjati! Nemojte se predati i ne gubite nadu! – poručio je papa i pozvao na molitvu za obraćenje srca i za pobjedu kulture života, pomirenja i bratske ljubavi, uz poštivanje različitosti, različitih vjerskih tradicija, ulažući napore u izgrađivanje budućnosti jedinstva i suradnje među svim ljudima dobre volje.

Papa je zatim otišao u Erbil, gdje je na stadionu Franco Hariri predvodio misu prije povratka u Bagdad. Sutra se vraća u Rim sa svog 33. putovanja izvan Italije, koje je svakako jedno od najvažnijih, povijesnih.