Tijekom Papine mise u Iraku mnogi su bili bez maske

U Iraku mnogi strahuju da će najveća misa pape Franje u toj zemlji, iako je održana na otvorenom, postati žarište zaraze jer mnogi nisu imali zaštitne maske i iako su organizatori ograničili broj dostupnih mjesta na stadionu Franso Hariri na nekoliko tisuća od postojećih 20.000 u jeku drugog vala covida-19.

To je ozbiljna prijetnja u zemlji koja je do sada dobila samo 50.000 doza cjepiva za medicinsko osoblje, a granica s Iranom, pandemijom najzahvaćenijom zemljom Bliskog istoka, jako je propusna.

Brojni vjernici nisu nosili maske ili su ih spustili pod bradu. Čekajući Papu, više desetaka hodočasnika je plesalo, sviralo i defiliralo u skupinama uglavnom bez maski ne poštivajući socijalnu distancu.

Foto: ABACA/ABACA/PIXSELL Pope Francis holds mass at Franso Hariri stadium - Erbil Pope Francis celebrates Sunday Mass with the Iraqi faithful in Erbil’s Franso Hariri Stadium in northern Iraq on March 7, 2021.The 4-day historical visit to Iraq is the first papal international trip since the star of the Covid-19 pandemic. Photo : Vatican Media via ABACAPRESS.COM ABACA /PIXSELL

"Već smo imali covid-19 prije nekoliko mjeseci", govori mladi par bez maski.

Ovog mjeseca je Irak imao rekordan broj dnevnih zaraza od 5200 novooboljelih.

Prema službenim podacima ukupno je 726.548 Iračana zaraženo, od kojih je umrlo 13.572. Tijekom posjeta pape Franje je određena karantena koja bi mogla biti produžena, upozorile su vlasti.

Foto: STR/DPA/PIXSELL 07 March 2021, Iraq, Erbil: Nuns waving flags of Iraq, the Vatican City and Kurdistan, attend a mass led by Pope Francis at Erbil's Franso Hariri Stadium, as part of his visit to the autonomous Kurdistan Region in northern Iraq. Pope Francis arrived in Iraq on Friday for the first ever papal visit to the Middle Eastern country, a place where the Christian community has dwindled amid years of war. Photo: STR/dpa /DPA/PIXSELL

Ali Iračani neprestano ponavljaju da je zemlja, koja ima jedno od najmlađih stanovništva na svijetu, već doživjela mnogo veća vjerska okupljanja koja nisu utjecala na krivulju zaraza. U listopadu se 14,5 milijuna muslimanskih hodočasnika okupilo u šijitskom svetom gradu Kerbali.

Papa i svi svećenici uz njega nosili su maske. Tijekom pričesti u Bagdadu su dezinficirali ruke vjernika prije pružanja hostije.