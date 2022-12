Pao s kruzera usred noći i proveo u moru preko 15 sati: 'Napalo me i nekakvo stvorenje sa spljoštenim ustima'

Amerikanac koji je samim čudom preživio pad s kruzera u Meksičkom zaljevu i proveo u moru preko 15 sati ispričao je što se točno dogodilo te kobne večeri prije američkog Dana zahvalnosti, 24. studenog. Jamesa Michaela Grimesa spasioci su pronašli i spasili na sam Dan zahvalnosti, a sada je kazao kako se osjeća blagoslovljenim što može uopće sve ispričati.

Grimes se ukrcao na taj kruzer zajedno s 18 članova svoje obitelji kako bi Dan zahvalnosti proslavili na kruzeru. Do cijele drame došlo je večer prije samog blagdana, i to kada je Grimes otišao na wc oko 23 sati. Zadnje stvari koje se sjeća prije nego što se ''probudio u moru'' bila je da se htio zaputiti kako bi poslušao koncert koji je tada bio u tijeku. Nakon toga izgubilo mu se svo pamćenje, no tvrdi kako nije bio alkoholiziran, prenosi CNN.

- Pokušavao sam ostati što sam pozitivniji mogao od trenutka kad sam došao k sebi, sjećam se da sam upravo tada pomislio: 'Wow, pravo je čudo da već nisam mrtav - ispričao je Grimes.

Kazao je kako je proplivao kroz dva jata meduza, a izlazak sunca gledao je iz vode. Cijelo iskustvo koštalo ga je 10-ak kilograma, ispričao je.

- Niti u jednom trenutku nisam namjeravao odustati, samo reći, to je to, ovo je kraj. Nikada nije došlo do toga. Bio sam odlučan plivati ​​sve dok moje ruke i noge više ne budu mogle držati moje tijelo - kazao je.

- To je bilo kao 20-satno kršenje - dodao je.

U jednom trenutku postao je zbunjen i umoran, a tvrdi i kako je vidio nekakvo stvorenje da pliva oko njega.

- Napalo me vrlo brzo. Ne vjerujem da je to bio morski pas. Imao je spljoštena usta i krenuo je prema mojim nogama pa sam ga odgurnuo. Prepao me, nisam znao što je to, samo sam vidio peraju - kazao je.

U jednom trenu je uočio i grančicu koju je krenuo žvakati kako bi si nakratko isprao okus slane vode u ustima.

Njegova obitelj prijavila je njegov nestanak oko podneva to jutro. U jednom trenutku je vidio i svjetla kruzera pa je krenuo plivati prema njima.

Posada ga je uočila oko 20.30 sati tog dana te je alarmirala obalnu stražu koja je potom poslala helikopter kako bi ga izvukli iz mora.

- Činjenica da se uspio održati na površini i iznad površine vode tako dugo je nešto što ne možete uzeti zdravo za gotovo i sigurno nešto što će zauvijek ostati uz mene - zaključio je Grimes.

>> VIDEO Amerikanci pokazali novo moćno nuklearno oružje, pogledajte kako izgleda