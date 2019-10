Panenić: Niti nas je HDZ zvao, niti bi mi podržavali Plenkovićevu vladu

Napetosti u vladajućoj koaliciji otvorile su prostor raznim prognozama kako bi to moglo završiti - pomirbom, prijevremenim izborima ili pak nekom novom većinom. Tako su se u saborskim hodnicima u jednom trenu pojavile priče da bi, ako HNS izađe iz Vlade, novu većinu u Saboru HDZ mogao pojačati trojcem iz Kluba Nezavisne liste mladih u kojem su nezavisni Tomislav Panenić, Ante Pranić i Marin Škibola – što oni jasno demantiraju.

– Jasan i glasan stav našega kluba, svih članova kluba, je da niti podržavamo Plenkovićevu vladu, niti ćemo podržati proračun. Prema tome, oporbeni smo klub i na tome ostaje, o ovoj temi nije bilo niti govora. Definitivno je jasno da je ovo puštanje spina od nekoga tko liječi svoje političke frustracije, pa to pokušava putem diskreditacije naših članova, no to je politički jadno i neozbiljno i sigurno ne potiče od našeg kluba, niti je u našem klubu bilo ikakve naznake da bi bilo tko podržao proračun – kazao je Tomislav Panenić. Ni on ni njegove kolege, tvrdi, nisu razgovarale s HDZ-om, niti je HDZ pokušao pristupiti njima.

– Ja sam sad bio s kolegama i definitivno nije bila ni jedna jedina komunikacija na toj relaciji ni razgovor o toj temi. Tako nema ponude, niti bi itko od nas o tome razgovarao. HDZ od nas nije ništa tražio, dakle, nema komunikacije, niti bi nas to zanimalo – naglasio je Panenić.

Aktualni član uzdrmane vladajuće većine, HDS-ov Branko Hrg osvrnuo se na današnji sastanak vladajuće većine u 14.30 sati.

– Na koalicijskom sastanku očekujem razgovor o proračunu i rebalansu proračuna tako da vidimo jesu li se zahtjevi koji su postavljeni uspjeli ugraditi u proračun. Proračun je stvarno nešto što se ne može matematički gledati nego se određuju prioriteti. Ne znam hoće li se raspravljati o odnosima unutar koalicije vezano na zahtjeve HNS-a, točnije, zahtjeve ministrice Divjak jer je ona u tom svom čudnom ministarskom ponašanju dovela do ovakve situacije i sada se mora pronaći rješenje kako sve to skupa poboljšati – kaže Hrg. Ministar financija Zdravko Marić, dodaje, kaže da je negdje oko tri milijarde kuna ušteđeno u državnom proračunu na reprogramima kredita u ove tri godine i da je sav taj novac otišao u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

– Po meni, moglo se pronaći još više novaca unutar tih programa za zaposlenike u obrazovanju i nije mi jasno zašto je ministrica sav taj novac usmjeravala na edukativne aktivnosti gdje su pojedini nastavnici navodno dobivali po sto tisuća kuna i više umjesto da se išlo na povećanje plaća učiteljstvu, odnosno, prvenstveno onima koji aktivno sudjeluju u reformi obrazovanja. Ne provodi se reforma u svim razredima. Ja vjerujem da će ministrica unutar svog razdjela pronaći još nešto sredstava kako bi se zadovoljili ti apetiti i interesi HNS-a – drži Hrg. Na opasku kako on očito ne vidi problem u HNS-u nego samo u njihovoj nestranačkoj ministrici Divjak, Hrg odgovara kako ne vidi razloga da se u situaciji kada se svi ekonomski trendovi pozitivno kreću, kada plaće rastu, da se događa ovakav jedan bunt.

– Nevjerojatno je da se u vrijeme kada su sve plaće išle dolje, to nije događalo, a sada se događa. Po mom sudu, ne kritizirajući, ne prozivajući, mislim da je ministrica svojim nerazumnim ponašanjem kao ministrica dobrim dijelom dovela do toga – naglasio je Hrg.