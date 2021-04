Panamske vlasti presrele 'narkomačku' u pokušaju krijumčarenja droge

Panamske su vlasti u petak spriječile jednu mačku u pokušaju krijumčarenja više vrsta droge u zatvor Nueva Esperanza u vrećici koja joj je bila privezana oko vrata, izvijestile su vlasti. Prijestupnicu su čuvari presreli ispred vrata zatvora u pokrajini Colon, smještenom sjeverno od glavnoga grada Paname, u kojemu kazne odslužuje 1700 zatvorenika.

Upravitelj panamskog zatvorskog sustava, Andres Gutierrez novinarima je rekao da je "životinja u manjoj vrećici koja joj je bila zavezana oko vrata, nosila nekoliko paketića kokaina i marihuane". Gutierrez kaže da ovo nije prvi ovakav pokušaj počinjenja kaznenog djela. Pojašnjava da zatvorenici hranom namame lokalne mace, na što se one naviknu, pa ih doušnici izvana kasnije koriste za prijenos droge.

They caught a cat used by drug cartels smuggling drugs into a prison in Panama. pic.twitter.com/XNmMd4Szqc