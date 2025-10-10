Palestinci u Gazi vraćaju se u svoje razorene gradove

Nakon višesatne i napete sjednice izraelske vlade premijer Benjamin Netanyahu u petak, u ranim jutarnjim satima objavio je da je vlada službeno prihvatila prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o okončanju rata u Gazi i povratku izraelskih zarobljenika. Time je formalno otvoreno novo poglavlje u jednom od najkrvavijih sukoba suvremenog Bliskog istoka – ratu koji je odnio oko 1700 izraelskih i više od 60 tisuća palestinskih života te uništio gotovo svu infrastrukturu Pojasa Gaze. Neposredno nakon objave prekida vatre, koju je jučer potvrdila izraelska vojska, stanovnici su počeli napuštati skloništa i vraćati se u svoje razorene gradove iako su mnogi ostali bez domova, a cijeli stambeni blokovi pretvoreni su u prah i pepeo.

Hoće li Hamas biti razoružan?



U trenutku stupanja na snagu prekida vatre Netanyahu je naglasio da je "ispunio svoje obećanje o povratku svih talaca", ističući da je njih 20 još uvijek živo, a 28 mrtvo. Premijer je dodao da je "razbio iransku osovinu", čiji je Hamas dio, te najavio da će izraelske snage ostati u Gazi "kako bi nastavile stvarati pritisak na Hamas dok ne položi oružje". U televizijskom je obraćanju rekao: "Stvarali smo vojni i politički pritisak na Hamas, ali bitka nije završena – pred nama su još brojni izazovi." Pritom je istaknuo da je Hamas pristao na dogovor tek kada je osjetio da mu se "steže omča oko vrata" i da je Izrael "Hamasu oduzeo sve karte".

Ipak, Hamasovi borci izašli su na ulice čim je primirje stupilo na snagu, preuzimajući kontrolu nad pojedinim četvrtima – što je znak da se skupina ne namjerava olako odreći vlasti, koju drži od 2007. godine. Vojni radio izvijestio je da će izraelske snage uskoro završiti povlačenje do tzv. Žute linije, prema dogovoru s Washingtonom. Kanal 12 objavio je da se 7. regularna brigada već povukla iz Gaze, dok 188. brigada i Etzionijeva rezervna brigada napuštaju Khan Yunis, a brigada Golani i druge postrojbe povlače se iz grada Gaze i izbjegličkog kampa Shati. Netanyahu je kazao da se vlada suglasila s "okvirom za oslobađanje svih talaca", dok su ministri krajnje desnice, Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, glasali protiv prijedloga, optužujući premijera za "kapitulaciju pred Amerikancima".

Premijer je ipak zahvalio Trumpu i njegovu timu na "izvanrednoj pomoći". Američki dužnosnici potvrdili su da će 200 američkih vojnih stručnjaka pod zapovjedništvom admirala Brada Coopera nadgledati provedbu sporazuma. Njihova zadaća bit će uspostava koordinacijskog centra koji uključuje sigurnosne snage Egipta, Katara i Turske, čime se sprječavaju izravni sukobi između izraelskih vojnika i pripadnika Hamasa. Član političkog vijeća Hamasa, Osama Hamdan, poručio je da pokret nema ništa protiv susreta s predsjednikom Trumpom, koji u nedjelju stiže na Bliski istok radi nadgledanja provedbe dogovora. Prema nacrtu dogovora, prva faza obuhvaća objavu prekida vatre, povlačenje izraelskih snaga iz urbanih zona i razmjenu zarobljenika. U ponedjeljak će se, pod nadzorom Egipta, Katara, Turske i SAD-a, provesti razmjena zatvorenika – 250 s doživotnim i dugogodišnjim kaznama te 1700 Palestinaca koje je Izrael zarobio tijekom posljednje dvije godine.

Ako se prva faza uspješno provede, uslijedit će pregovori o kasnijim fazama, uključujući demilitarizaciju Gaze, razoružanje Hamasa i uspostavu privremenog prijelaznog vijeća palestinskih tehnokrata pod nadzorom Odbora za mir koji bi predvodio Donald Trump, uz Tonyja Blaira kao zamjenika. Na kraju bi se upravljanje Pojasom Gaze predalo Palestinskoj samoupravi, nakon što provede reforme i dokaže sposobnost vladanja. Hamas, međutim, inzistira da neće predati oružje, već pristaje samo na "zamrzavanje vojnog djelovanja" u trajanju od pet do deset godina. Njihovi izvori tvrde da oružje neće biti predano Izraelu ni "nearapskim akterima", nego eventualno "neovisnom arapskom odboru" pod egipatskim nadzorom. Ta formulacija izaziva sumnju i pokazuje da pitanje razoružanja ostaje ključno i neriješeno.

Podijeljene reakcije u Izraelu



Druga sporna točka odnosi se na opseg izraelskog povlačenja. Izrael planira zadržati kontrolu nad oko 53% teritorija Gaze u prvoj fazi, s naknadnim smanjenjem na 40% i potom 15%. Posljednja faza uključuje uspostavu "sigurnosnog perimetra" koji bi ostao dok Gaza ne bude "potpuno zaštićena od ponovnog terorističkog djelovanja". Formulacija je nejasna i bez vremenskog okvira, što Hamas vidi kao potencijalnu zamku. Reakcije u Izraelu podijeljene su. Desnica optužuje Netanyahua za popuštanje, dok vojni analitičari smatraju da je ovaj potez neizbježan nakon strateškog neuspjeha u ratu. Amos Harel iz Haaretza piše da je "Trump postigao apsolutnu pobjedu", dok je Netanyahu "prisiljen na kapitulaciju". Zvi Barel tvrdi da Trumpov plan "ne rješava pitanje civilne vlasti u Gazi", a Nahum Barnea ističe da je Netanyahu "prodao primirje kao pobjedu".