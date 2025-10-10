Naši Portali
POČELO POVLAČENJE

VIDEO Pogledajte kako se izraelske trupe povlače iz Pojasa Gaze, vojska objavila snimku

Aftermath of Israel's government ratifying a ceasefire with Hamas in Gaza
Foto: SHIR TOREM/REUTERS
10.10.2025.
u 11:09

Izraelski mediji izvještavaju da je povlačenje dio šire strategije koja će omogućiti Izraelu da zadrži kontrolu nad 53 posto teritorija Pojasa Gaze

Izraelske oružane snage (IDF) objavile su video u kojem se vidi povlačenje izraelskih vojnika iz određenih dijelova Pojasa Gaze. Izraelski mediji izvještavaju da je povlačenje dio šire strategije koja će omogućiti Izraelu da zadrži kontrolu nad 53 posto teritorija Pojasa Gaze. Glasnogovornik ureda izraelskog premijera izjavio je da će povlačenje biti provedeno prema unaprijed dogovorenim linijama, potvrđujući da će trupe biti povučene "do točke s koje Izrael ima 53 posto kontrole".

Prošlog tjedna Bijela kuća objavila je kartu sa žutom linijom koja označava početne pozicije povlačenja izraelskih snaga. Tada je najavljeno da će ovo biti prva od tri faze povlačenja, što sugerira postepeno smanjenje izraelske vojne prisutnosti u Pojasu Gaze. Prema američkim dužnosnicima, oko 200 američkih vojnika pomoći će u praćenju sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Nije jasno gdje će američke trupe biti stacionirane, no naglašeno je da one neće biti raspoređene unutar samog Pojasa Gaze.

U međuvremenu, predsjednik izraelskog parlamenta Amir Ohana pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da održi govor pred Knessetom tijekom planiranog posjeta Bliskom istoku. Ohana je na društvenoj mreži X napisao da mu je "duboka čast i privilegij" pozvati Trumpa te ga nazvao "najvećim prijateljem i saveznikom židovskog naroda u modernoj povijesti". Trump je najavio da planira posjet Bliskom istoku "vrlo brzo", moguće već u nedjelju, što bi moglo dodatno ubrzati diplomatske napore vezane uz prekid vatre i stabilizaciju regije.
Trump je telefonom obavijestio obitelji talaca da će se njihovi voljeni vratiti u ponedjeljak
Ključne riječi
sukob na Bliskom istoku pojas gaze vojska Izrael

