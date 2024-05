Ovo su oblaci koji stižu sa zapada, DHMZ objavio upozorenje. I idućih nekoliko dana kiša

"Danas upozorenje zbog mjestimice izraženih pljuskova i grmljavine. No i idućih dana nastavit će se promjenjivo i nestabilno vrijeme pa treba računati na mjestimičnu kišu te pljuskove, osobito u nešto oblačniji i manje topao petak", upozorio je DHMZ na Twitteru. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, uz nestabilnosti lokalno pojačan, najavljuju.

Više na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza pic.twitter.com/54a3Eyn2vi — DHMZ (@DHMZ_HR) May 2, 2024

I na stranici Rain Alarma vidi se kako nam sa zapada dolazi masa oblaka. Karta DHMZ-a Hrvatske danas je gotovo cijela u žutom. To upozorenje znači da je vrijeme potencijalno opasno.

I sutra kiša i niže temperature. "Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom, koji uglavnom na istoku i jugu mogu biti izraženiji. Češća sunčana razdoblja očekuju se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, poslijepodne sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 11 i 15, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 °C, u gorju malo niža", kaže DHMZ. Kiše će, prema sadašnjoj prognozi, biti i u subotu. Tek u nedjelju nešto stabilnije.

