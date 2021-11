Ovo su najsigurnije zemlje u svijetu, evo gdje je Hrvatska

Libija, Afganistan i Somalija najopasnije su zemlje na svijetu dok su Finska, Norveška i Island ocijenjene kao najsigurnije.

Podaci su to sigurnosnih specijalista kompanije International SOS and Control risk koja se brine za medicinsku i sigurnosnu pomoć. Zemlje koje su na njihovoj interaktivnoj mapi označene tamnocrvenom bojom su najlošije ocijenjene, dok su one ocijenjene zelenom najsigurnije.

U našem susjedstvu Slovenija je proglašena najsigurnijom dok je Kosovo najnesigurnije. Slovenija je ocijenjena kao zemlja s neznatnim rizikom, a Kosovo sa srednjim rizikom. Hrvatska je, kao i Mađarska, BiH, Srbija i Crna Gora ocijenjena kao zemlja s niskim rizikom.

Kada je u pitanju medicinski rizik, on je u Hrvatskoj, prema podacima prije pandemije koronavirusa, nizak. Istu oznaku u toj kategoriji, koja označava najsigurnije područje, nosi i cijela Zapadna Europa.