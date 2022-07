Ovo su bile posljednje riječi žene prije napada morskog psa, nekoliko minuta prije tragedije šetala je plićakom

Austrijanka (68) preminula je nakon napada morskog psa u egipatskom ljetovalištu Hurghada. Morski pas vrste Mako odnosno tigrasti pas ženi je odgrizao ruku i nogu, a iako ju Hitna pokušala spasiti, preminula je od šoka i bolova nakon napada.

Samo nekoliko minuta prije napada umirovljenica je šetala u plićaku na plaži i svom partneru rekla: ''Vratit ću sa nazad još malo''. Ubrzo je nestala u vodi, a na površini se pojavila crvena mrlja. Potom je izvode izronio veliki morski pas koji je napao ženu dok su turisti u panici sve promatrali s plaže.

Ronilac Radenko Čalić koji boravi u egipatskom ljetovalištu na Crvenom moru kazao je kako se incident dogodio u dijelu mora gdje je kupanje inače zabranjeno.

'I'm just going to go back in for a bit': Last words Austrian snorkeller, 68, killed by a mako shark in the Red Sea spoke to her Egyptian partner before losing arm and leg in horrific att...

via https://t.co/SoLYFq4fjs https://t.co/Ymb46rRGob