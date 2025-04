Ovo neugledno mjesto je rub NATO teritorija, ali ono što se krije iza za Putina je velika prijetnja

Na uskom pojasu plaže i šume koji obilježava najsjeverniju granicu Poljske s ruskom enklavom Kalinjingrad, granica je jedva primjetna. Tek poneki komad poderane žičane ograde i nekoliko trulih stupova koji se čine kao da se ljuljaju u plitkim vodama Baltika. Pod znakom zabrane ulaska, leže prazne boce ruskog konjaka i votke. Teško je povjerovati da je ovo rub NATO teritorija. "Zaštita je minimalna. To je zabrinjavajuće," komentira Krzysztof iz Katowica, koji je samostalno došao pregledati granicu. "Potrebna nam je određena strategija odvraćanja, nešto što pokazuje da jačamo našu vojsku," ističe Grzegorz, lokalni stanovnik. "Ipak, ne bih se oslanjao isključivo na našu vojsku za obranu zemlje. Uvjeren sam da bi Europa ili Amerika, u slučaju potrebe, pružile potpunu podršku", dodaje.

Poljska znatno povećava svoja ulaganja u obranu, s vojnim proračunom koji će 2025. doseći 4,7% BDP-a, što je više od bilo koje druge članice NATO-a. Poljski premijer Donald Tusk najavio je uvođenje dobrovoljne vojne obuke za muškarce svih dobnih skupina, kao i za zainteresirane žene, s ciljem stvaranja kompetentne rezervne snage u slučaju rata. Zemlja ulaže 2,5 milijardi dolara u ojačavanje graničnih utvrda prema Rusiji i Bjelorusiji kroz projekt "Istočni štit", koji će uključivati protutenkovske barijere, bunkere i potencijalno minska polja. Zajedno s baltičkim susjedima, Poljska se povlači iz Ottawske konvencije o zabrani protupješačkih mina. Iako se nije obvezala na njihovu uporabu, želi zadržati tu opciju.

Sky News dobio je pristup jednom od ključnih elemenata poljske i europske obrane u vojnoj bazi Redowicze. Aegis Ashore Poljska, uz sestrinsku lokaciju u Rumunjskoj, čini kopneni dio NATO-ovog raketnog obrambenog štita nad Europom, pod upravom američke mornarice. Unatoč promjenama na vrhu Pentagona, "posao se odvija uobičajeno", tvrdi kapetan Michael Dwan, zadužen za zračnu i raketnu obranu unutar Šeste flote SAD-a. "Naša misija suradnje s NATO snagama ostaje nepromijenjena. Predanost Sjedinjenih Država i naš doprinos balističkoj raketnoj obrani i obrani NATO-a ovdje u Poljskoj i dalje su prioritet", naglašava Dwan.

Iz ruske perspektive, dvije NATO baze raketne obrane u Rumunjskoj i Poljskoj predstavljaju prijetnju na njihovom pragu i stoga su "prioritetni cilj za potencijalnu neutralizaciju", prema izjavi ruskog ministarstva vanjskih poslova. NATO naglašava da su instalacije isključivo obrambene prirode te da njihove SM-3 presretačke rakete nisu naoružane niti namijenjene nošenju bojnih glava. Rusija, međutim, tvrdi da bi se lako mogle prilagoditi za ofenzivne svrhe. Kapetan Dwan odbacuje takve tvrdnje. "Nije riječ o premještanju ofenzivnog naoružanja u objekt; hardver i infrastruktura jednostavno nisu za to predviđeni. Promjena misije ovog mjesta zahtijevala bi mjesece ili godine, značajna financijska sredstva, te izmjene u sposobnostima i dizajnu", dodaje.

S obzirom na količinu povjerljivih informacija na lokaciji, iznenađujuće je da nam je odobren pristup. No, za NATO je transparentnost dio strategije odvraćanja. Žele da potencijalni protivnici budu svjesni sofisticiranosti njihovih radarskih i presretačkih sustava. Svjesni su da bi prisutnost bojnih glava na lokaciji učinila bazu metom, stoga ih ne drže tamo. Učinkovitost odvraćanja ovisi i o tome koliko potencijalni protivnici vjeruju u predanost SAD-a NATO-u i obrani Europe. Na operativnoj razini, što se tiče trupa, ta predanost ostaje čvrsta. Međutim, kad je riječ o vrhovnom zapovjedništvu, i dalje postoji - kao i s mnogim aspektima predsjedništva Donalda Trumpa - značajna neizvjesnost.

U srijedu poslijepodne, u Ovalnom uredu, predsjednik Trump je nagovijestio mogućnost povezivanja potencijalnog smanjenja američkih trupa u Europi s pitanjima trgovine i carina EU. "Lijepo je to objediniti u jedan paket," izjavio je, "čisto i uredno". No, to vjerojatno nije perspektiva koju dijeli Europa, suočena s revitaliziranom Rusijom na svojim granicama, ekonomskim izazovima koji produbljuju tenzije i konceptom Pax Americana koji se raspada pred njihovim očima.