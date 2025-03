Je li ovo fotografija zvučnog topa koji je prosvjed u Beogradu pretvorio u kaos?

Stotine tisuća građana marširale su kroz Beograd u subotu na najvećem studentskom prosvjedu dosad. Uglavnom miran skup ulazio je u sedmi sat i studenti su pozvali građane na 15 minuta tišine za 15 sugrađana koji su stradali kada se urušila nadstrešnica Željezničkog kolodvora u Novom Sadu. Građani su mobitelima osvijetlili ulice Beograda i sve je potpuno utihnulo. A onda je točno u 19:11 nastala panika, buka i ljudi su počeli bježati. Studenti su s glavne pozornice podsjećali da 15 minuta tišine još uvijek traje, ne znajući odakle je buka krenula. Snimke koje građani dijele na društvenim mrežama pokazuju kako se grupa ljudi na pojedinim mjestima odjednom raspolovila na dvije strane. Druge snimke pokazuju ljude kako u panici bježe kao da ih netko progoni.

"Čula se neka luda tutnjava, kao da mlazni avion prolazi. No ne mogu reći da je bilo zaglušujuće glasno, nego nekako prijeteće, iz daljine", kaže za Deutsche Welle Miroslav Lukić. "Zvučalo je kao da avion slijeće iz smjera zgrade Predsjedništva", dodaje Dušan Simin. "Imala sam dojam kao da dolaze ogromna oklopna vozila", priča Bojana Milanović. "Sve je izgledalo kao neki nevidljivi val koji nas je razdvojio na lijevo i desno. Oko nije ništa vidjelo, ali tijelo je osjetilo snažan napad panike i dezorijentiranosti", kaže Jelena Ristanović.

On the 16th of March 2025, Earshot was contacted by activists in Serbia to investigate the potential use of sonic weapons by the government on a crowd of protestors as they were holding a silent vigil for the victims of the Novi Sad railway station canopy collapse.



