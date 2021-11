Ovo je vozač koji je imao čak 4,27 promila alkohola u krvi: 'Pa tri dana smo pili'

S čak 4,27 promila alkohola u krvi prošle je subote u Sesvetama Ludbreškim za volanom oko 14.50 sati uhvaćen 39-godišnjak.

Riječ je o Mariju Kovačeku iz Karlovca Ludbreškog koji je za podravski.hr ispričao kako je mogao uopće došlo do takvog pijanstva.

- Tri dana slavio sam s društvom, jedan iz društva je dobio sina, bile su i zaruke i tako se zalomilo. Bili smo u krčmi u Sesvetama i tamo mi je bio auto, a onda smo otišli i u gorice kod prijatelja i kasnije se ponovno vratili u Sesvete otkud sam i krenuo doma - ispričao je Mario.

Iako je od kuće bio udaljen tek kilometar i pol, sjeo je u automobil i odvezao se.

- Krenuo sam doma automobilom, sjećam se svega i svjestan sam da nisam trebao. Još mi sestrična radi tamo u krčmi i mogla me ona voziti ili netko drugi, ali teško pijanom nešto objasniti, još pogotovo jer sam do kuće udaljen možda kilometar i pol. Na kraju su me zaustavili kod groblja u Sesvetama. Odmah sam stao kad sam vidio rotirke i znao sam da sam kriv - rekao je Mario. Policija ga je potom odvela u postaju na triježnjenje.

- A tko ne bi napuhao toliko nakon tri dana. Pilo se pivo i gemišti, a spavao sam možda 6-7 sati u ta tri dana. Nisam ludovao s autom, ali nisam ni trebao voziti. Kad su me zaustavili, odveli su me u postaju da tamo prespavam, ujutro su me pitali što ću jesti, dali su mi sendvič i sok i rekli da sam bio pristojan. A kakav bih i bio kad sam znao da sam kriv - rekao je 39-godišnjak.

Zbog vožnje u pijanom stanju prijeti mu novčana kazna do 20.000 kuna, kazna zatvora u trajanju do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do tri mjeseca, a po pravomoćnosti odluke o prekršaju određivanje i šest negativnih prekršajnih bodova i upućivanje vozača na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.