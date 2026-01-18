Ovo je kamp u kojem se britanske specijalne trupe spremaju u ekstremnim uvjetima za mogući rat s Rusijom

Elitne britanske trupe pripremaju se za potencijalni sukob s Rusijom na temperaturama ispod -20 °C. Obuka u ekstremnim vremenskim uvjetima datira još iz Hladnog rata, no sada treniraju u novom objektu u sjevernoj Norveškoj nazvanom Kamp Viking. On je otvoren 2023. godine, nakon početka ruske invazije Ukrajine. U njemu bi se ovog proljeća trebalo 1500 vojnika, a zatim 2000 sljedeće godine.

Vježbe oponašaju misije koje bi trupe provodile ako bi se aktivirao članak 5 NATO-a o kolektivnoj obrani. Elitne trupe uvode se u divljinu kampiranjem u snijegu. Sve završava skakanjem kroz rupe u ledu, prilikom čega izvikuju svoje ime, čin i broj. Po izlasku iz vode, vojnici se valjaju u snijegu, piju čašicu ruma i nazdravljaju kralju Charlesu III. "Vidimo sebe na kontinuumu koji s jedne strane ima rat, a s druge mir, i mi smo negdje na tom kontinuumu", istaknuo je brigadir Jaimie Norman, navodi Politico.

Dok rat u Ukrajini i dalje traje, globalne napetosti rastu i zbog pritiska američkog čelnika Donalda Trumpa koji se želi domoći Grenlanda. U tim okolnostima, britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper i njezin norveški kolega Espen Barth Eide posjetili su poligonu za obuku. Oni su podržali NATO misiju "Arctic Sentry", vojnu suradnju koja bi imala za cilj suprotstaviti se ruskim prijetnjama te istovremeno uvjeriti Trumpa u europsku predanost regiji. Detalji same misije, poput broja trupa koje bi bile uključene, nisu poznati. Kako napominje Politico, vježbe poput onih u sjevernoj Norveškoj mogle bi se provoditi i na Grenlandu, kao i na plovnim putovima oko njega.

"Pogledajte kartu Arktika i gdje su morski kanali. Ne možete gledati niti jedan dio arktičke sigurnosti sam za sebe jer je cijela poanta arktičke sigurnosti da ima utjecaj na našu transatlantsku sigurnost u cjelini. Neke od ruskih prijetnji dolaze kroz Sjevernu flotu i u Atlantik. To je transatlantska prijetnja. To je nešto gdje se očito ne možete jednostavno vratiti samo na europsku obranu", kazala je Cooper. No, u dijelovima Europe mnogi strahuju da Trump traži upravo to od Europe.

Eide je istaknuo kako je rizik na njegovom kraju Arktika neposredniji. "Istočno od naše istočne granice dolazite do Kolskog poluotoka i Murmanska. Ta regija ima najveću koncentraciju nuklearnog oružja na svijetu", naveo je te dodao: "Ako dođe do krize, ovo područje odmah će postati centar gravitacije zbog važnosti ruskih nuklearnih sposobnosti, baze podmornica i tako dalje.“