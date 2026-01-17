Naši Portali
EU PREDAN OBRANI SUVERENITETA

Trumpu stigao odgovor iz Bruxellesa: 'Carine bi potkopale transatlantske odnose'

European Commission President von der Leyen meets with U.S. President Trump during the 80th United Nations General Assembly, in New York City
Foto: ALEXANDER DRAGO/REUTERS
1/4
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
17.01.2026.
u 23:47

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda

Carine kojima je zaprijetio Donald Trump zbog Grenlanda potkopale bi transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne spirale, a Europa će ostati predana obrani svoga suvereniteta, kaže se u zajedničkoj objavi predsjednice Komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Europskog vijeća Antonia Coste. “Carine bi potkopale transatlantske odnose i riskirale pokretanje opasne silazne putanje. Europa će ostati ujedinjena, koordinirana i predana obrani svoga suvereniteta”, objavili su von der Leyen i Costa na društvenim mrežama.

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda. U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku. Tih osam zemalja uputilo je svoje vojnike na vježbu na Grenlandu.

“Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava... Mi smo isticali naš zajednički transatlantski interes za mir i sigurnost na Arktiku, uključujući kroz NATO”, kažu von der Leyen i Costa. Dodaju da “prethodno koordinirana vježba s Danskom odgovara na potrebu jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome”. “EU je u potpunosti solidaran s Danskom i narodom Grenlanda”, kažu europski čelnici.

Gomilaju vojnike, grade hangare, stižu oklopnjaci zbog straha od invazije: 'Borit ćemo se s onim što imamo'
Donalda Trump carine NATO Grenland Danska Ursula von der Leyen

antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
23:40 17.01.2026.

O čemu ovi baljezgaju? Nacionalne države su nositelji vlastitog suvereniteta. EU nema nikakav suverenitet, to je hrpa beskorisnih birokrata koja broji lješnjake u Nuteli. Grenland je stvar Danske, niti je hrvatski problem, niti je zajednički problem.

Lana23s
Lana23s
23:19 17.01.2026.

