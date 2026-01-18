Naši Portali
JAVNI OBRAČUN

Neviđena svađa između šefa Ryanaira i najbogatijeg čovjeka svijeta Elona Muska: 'On je idiot'

Foto: Reuters/Pixsell
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
18.01.2026.
u 08:27

Službeni Ryanairov X račun također se pridružio svađi

Svađa oko internetske veze u zrakoplovima prerasla je u javni verbalni obračun između Elona Muska i izvršnog direktora Ryanaira Michaela O’Learyja. Sukob je izbio nakon što je O’Leary u radijskom intervjuu za irski Newstalk omalovažio Muska i njegov satelitski internetski biznis. Reagirajući na Muskove tvrdnje da je “neinformiran” zbog Ryanaireva odbijanja ugradnje Starlink Wi-Fija, O’Leary je slušateljima poručio da “neće obraćati nikakvu pozornost na Elona Muska", prenosi Politico.

"On je idiot — vrlo bogat, ali i dalje idiot", rekao je O’Leary. Muskova društvena mreža X također je, prema njegovim riječima, "septička jama". Musk je uzvratio na platformi X napisavši: "Direktor Ryanaira je potpuni idiot. Otpustite ga". U dodatnoj objavi optužio je O’Learyja da je učinak Starlinka na potrošnju goriva pogrešno procijenio “za faktor 10" te dodao: "Otpustite ovog imbecila.”

Službeni Ryanairov X račun također se pridružio svađi, ismijavajući Muska tijekom prijavljenog prekida rada njegove platforme, odgovarajući: "možda vam treba Wi-Fi @elonmusk?". Iza uvreda krije se suštinski spor oko troškova i performansi zrakoplova. Ryanair je javno isključio mogućnost ugradnje Starlinka u svoju flotu od više od 600 Boeingovih 737-ica, tvrdeći da bi vanjske antene povećale otpor zraka i potrošnju goriva.

O’Leary je izjavio da bi ta tehnologija donijela oko 2 posto veću potrošnju goriva te bi zrakoplovnu kompaniju mogla stajati stotine milijuna dolara godišnje — kompromis koji, kako kaže, nema smisla na kratkim letovima na kojima putnici vjerojatno neće plaćati internetsku povezanost. Musk osporava te brojke, pozivajući se na zrakoplovne kompanije koje već lete sa zrakoplovima opremljenima Starlinkom te tvrdeći da će brzi internet sve više utjecati na izbor putnika.
