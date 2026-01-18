Bivši Trumpov čovjek o neviđenoj akciji Amerike: To je Trumpov najgori potez dosad

Nakon najnovijih Trumpovih prijetnji oglasio se bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost iz Trumpovopg prvog mandata, John Bolton, za Telegraph je napisao komentar te rekao kako je "prijetnja carinama Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim državama zbog njihovih izjava ili poteza vezanih uz Grenland bez sumnje je njegova najopasnija i najrazornija izjava u pet godina predsjedništva".

Osim nepoznavanja povijesti i nekoherentnosti Trumpove objave na društvenim mrežama, kaže Bolton, njezine posljedice za poseban odnos i savez NATO-a, pa i za vjerodostojnost i povjerenje koje su Sjedinjene Države desetljećima nastojale izgraditi – ne mogu se ni procijeniti. Mnogi Trumpovi pristaše nastoje umanjiti njegove retoričke ispade tvrdeći da je to "samo njegov način govora". No prečesto Trump doista misli ono što govori. Drugi kažu da ga treba shvaćati "ozbiljno, ali ne doslovno", no ni to ne pruža utjehu. Nijedna od tih interpretacija ne može ublažiti težinu njegovih zapanjujućih izjava, piše Bolton.

"Postoje svi razlozi za zabrinutost zbog sigurnosti Grenlanda, kao i sigurnosti svih teritorija NATO-a koji okružuju Arktički ocean. Zapravo, Daleki sjever postao je "meki trbuh“ NATO-a, kako je Winston Churchill tijekom Drugog svjetskog rata opisivao Sredozemlje. Rusija je već arktička sila, a Kina to namjerava postati. Zamislite posljedice ulaska kineske flotile u Beringov prolaz, njezina prolaska Arktičkim oceanom i izlaska u Sjeverni Atlantik. Možete biti sigurni da Peking o tome razmišlja", kaže.

Sjedinjene Države, Kanada, Danska i Norveška, kao i cijeli NATO, nastavlja, imaju golem interes u jačanju zajedničke obrane i odvraćanja duž arktičke obale. To uključuje potrebu za ozbiljnim naporima u nadzoru upada ruskih i kineskih površinskih i podmorskih ratnih brodova, kao i njihova zračnog izviđanja putem satelita, dronova pa čak i „meteoroloških“ balona.

Ovdje je manje riječ o zabrinutosti zbog neprijateljske invazije, kakvu Trump smatra neposredno prijetećom, a više o prikupljanju obavještajnih podataka radi zaštite od budućih neprijateljskih aktivnosti. Još hitnije, s pravom nas zabrinjavaju pokušaji Pekinga i Moskve da kupe kontrolu nad Grenlandom putem financijskih inicijativa nalik projektu "Pojas i put“, kakve su već primijenjene u južnoj Aziji, Africi i Latinskoj Americi, kaže bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost.

Sve se to, smatra, može riješiti pregovorima među saveznicima u NATO-u i ne zahtijeva ni američki suverenitet nad Grenlandom ni vojnu ili prisilnu gospodarsku silu. "Bio bih oduševljen kad bi se Grenlanđani slobodno i pošteno izjasnili za to da postanu američka savezna zajednica, no Trumpovo razmetanje protekle godine osiguralo je da se to neće dogoditi. Unatoč tome, postoje brojne alternative, počevši od američko-danskog Ugovora o obrani Grenlanda iz 1951. godine", kaže.

Prema tom ugovoru, Washington u biti može zatražiti izgradnju bilo kakvih vojnih objekata na Grenlandu koji su mu potrebni. Danski dužnosnici ne mogu razumjeti zašto Trump to jednostavno ne zatraži, jer su spremni reći „da“. Ugovor odražava ranije obrasce suradnje. Primjerice, tijekom Drugog svjetskog rata Amerika je imala 17 vojnih baza na Grenlandu. U vrijeme Hladnog rata Grenland je služio kao istočni kraj linije „Distant Early Warning“ za otkrivanje nadolazećih sovjetskih balističkih projektila. Sve je to ponovno moguće, tvrdi.

Neslaganje s Trumpom među republikancima u Kongresu znatno je poraslo u posljednja tri mjeseca. Ako pokuša provesti svoju poruku o carinama, Bolton vjeruje da će uslijediti ozbiljna republikanska pobuna protiv njega. "Nadajmo se da će nas Vrhovni sud uskoro "spasiti“ proglašavanjem većine Trumpovih carina nevažećima, a možda i neustavnima. No ako se Trumpa ne zaustavi u provedbi njegova najnovijeg bizarnog ispada, malo je sumnje da će odnosi između Washingtona i Londona, kao i svih ostalih savezničkih prijestolnica, doživjeti zapanjujuće pogoršanje. A svi ćemo biti manje sigurni u svijetu koji postaje sve prijeteći", ističe.