Američki predsjednik Donald Trump u subotu se izjasnio u korist promjene vlasti u Teheranu, rekavši da je "vrijeme za traženje novog vodstva u Iranu". Vođe u Teheranu temelje svoju vladavinu na ugnjetavanju i nasilju, rekao je Trump za Politico. Oštro je kritizirao iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija kao krivca za "potpuno uništenje" vlastite zemlje. Trump ga je također okrivio za korištenje nasilja "u razmjerima koji nikada prije nisu viđeni".
"Kako bi zemlja funkcionirala - iako je to funkcioniranje na vrlo niskoj razini - vodstvo bi se trebalo usredotočiti na pravilno vođenje svoje zemlje, kao što ja to činim sa Sjedinjenim Državama, a ne na ubijanje tisuća ljudi kako bi se zadržala kontrola", istaknuo je.Bez dozvola, bez kvota: Švicarska širom otvara vrata hrvatskim radnicima
Odvratno, mračni imperij pod krinkom slobode. Od 1776. godine, Sjedinjene Američke Države gotovo neprekidno sudjeluju u ratovima. Rat nije iznimka, već konstanta njihove politike. Iako se predstavljaju kao branitelji slobode, njihova povijest više nalikuje imperijalnom pohodu nego obrani slobode. Od. Od genocida nad domorocima i osvajanja Meksika, preko kolonizacije Filipina i Kariba, do krvavih intervencija u Vijetnamu, Iraku, Afganistanu i Siriji, američka vojska djeluje kao produžena ruka korporativnih i geopolitičkih interesa. Demokracija je samo izgovor; stvarni motivi su nafta, tržišta i moć. Vojno-industrijski kompleks, protiv kojeg je još Eisenhower upozoravao, danas diktira politiku. Kongresi odobravaju milijarde za ratne proračune, dok se zdravstvo i obrazovanje zanemaruju. Mediji šute ili glorificiraju „intervencije“. Rat je unosan biznis, a mir prijetnja profitu. Posljedice su razorne: milijuni mrtvih, razorene zemlje, destabilizirane regije i generacije traumatiziranih veterana. Američka vojna povijest nije priča o slobodi, već o vojnoj ekspanziji. Odavno je već vrijeme da se prestane romantizirati imperij koji svijet drži u stalnom stanju rata. A gle slučajnosti, na ratu baš oni zarađuju "pomažući" određenoj strani. Nisu oni nikakav policajac, nego svjetski nasilnik. Samo 16 godina bez rata u 250 godina svoga postojanja nije slučajnost - to je obrazac. Sve jasno. Venecuela odmah prvi krug sankcija. Plenky, da te čujemo!