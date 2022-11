Ovih 10 tajni stjuardese vam nikada neće nikada otkriti

Stjuardese jako dobro čuvaju sve tajne svog posla tako da ni oni koji često putuju avionom nisu svjesni baš svega što se događa u zrakoplovu tijekom leta.

Mnogi od vas ne znaju zašto se svjetla zatamnjuju prilikom slijetanja, no zasigurno je još više onih koji ne znaju da postoji vjerojatnost da tijekom leta sjede pokraj nečijih organa. Neke od najbolje čuvanih tajni pojedine stjuardese odlučile su konačno otkriti na internetu, piše Independent. Neke od njih vrlo su korisne, no za druge ćete pak poželjeti da ih nikada niste ni saznali.

1. Slušalice koje u avionu dobijete zapakirane zapravo nisu nove

Unatoč tome što su zapakirane u zaštitnu foliju, slušalice koje dobijete tijekom leta nisu nove. Nakon korištenja one se očiste i ponovo zapakiraju u vrećice zbog čega mnogi uopće i ne posumnjaju da je te slušalice prije njih već netko koristio, piše na stranici Quora.

2. Pravi razlog zbog kojeg se svjetla zatamnjuju prilikom slijetanja

Stvarni razlog zašto se svjetla prilikom spuštanja noću gase jest taj da se vaše oči prilagode na mrak ako nešto pođe po zlu i morate se brzo evakuirati iz aviona. S obzirom na to da se nakon gašenja svjetla vaše oči prilagođavaju na tamu u slučaju evakuacije bolje ćete razaznati stvari vani.

3. Voda koja se upotrebljava za kavu i čaj je prljava

Pitka voda koja se koristi za pripremu kave i čaja nalazi se u posebnim spremnicima u avionima koji se gotovo nikad ne čiste. Upravo zbog toga u zrakoplovu nikada nećete vidjeti osoblje aviona kako pije čaj ili kavu.

4. Sve dok su vrata aviona otvorena, stjuardese nisu plaćene

Stjuardesama su plaćeni samo oni sati koje provedu u letu. Sva ona priprema prije samog leta, priprema kabine i hrane ne plaćaju se, tvrdi jedna stjuardesa sa 15-godišnjim iskustvom. Stoga otkazivanje, kašnjenje i svaki prekid putovanja stoje stjuardese možda i više nego putnike.

5. Dijetna Coca Cola piće je koje se najteže služi

Zamolite li stjuardesu da vam donese dijetnu Coca Colu zasigurno neće biti oduševljena. Razlog tome je, naime, vrijeme koje je potrebno da se pjena slegne i da se piće posluži. Posluživanje samo jedne čaše dijetne Coca Cole iziskuje jednako vremena kao i posluživanje tri druga putnika drukčijim napitcima.

6. Toalet se može otključati izvana

Toalet u avionu u svakom trenutku može se otključati izvana. Razlog tome su uglavnom sigurnosni razlozi, primjerice u slučaju da nekome pozli ili da se ozlijedi.

7. Istina koja se krije iza isključivanja elektronike

Elektronski uređaji nipošto neće srušiti zrakoplov, no oni moraju biti isključeni jer "mogu biti vrlo neugodni za pilota", navodi se u postu jedne stjuardese na Redditu.

8. Na većini letova prevoze se i ljudski organi

Na linijama domaćih letova često se prevoze i ljudski organi, otkriveno je na Quori.

9. Udar munje češći je nego što mislite

Udari munja u avione nisu rijetkost. Istraživanja su pokazala da svaka kompanija zabilježi barem jedan udar munje u godinu dana, no srećom udare putnici u avionu jedva osjete, a šteta na avionu u najvećem broju slučajeva gotovo je neprimjetna.

10. Istina o maskama s kisikom

Od trenutka kada se maske s kisikom izbace, vi imate dovoljno kisika za 15 minuta. To je sasvim dovoljno da pilot spusti avion na visinu na kojoj možete disati normalno.

